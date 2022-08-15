Журналиста Азара второй раз оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
Хамовнический суд Москвы во второй раз оштрафовал журналиста Илью Азара за дискредитацию армии России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд признал виновным Азара по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации) и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 50 000 руб.», — говорится в сообщении.
В июне Хамовнический суд признал виновным Азара по этой же статье и назначил ему штраф в 60 000 руб. Причиной стал его пост в социальных сетях.
11 августа Басманный суд отправил бывшего редактора «Первого канала» Марину Овсянникову под домашний арест до 9 октября по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.
Ранее Овсянникову уже штрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3. ч. 1 КоАП). В частности, в конце июля суд назначил ей штраф в размере 50 000 руб.
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