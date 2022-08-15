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Журналиста Азара второй раз оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Ведомости

Хамовнический суд Москвы во второй раз оштрафовал журналиста Илью Азара за дискредитацию армии России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд признал виновным Азара по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации) и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 50 000 руб.», — говорится в сообщении.

В июне Хамовнический суд признал виновным Азара по этой же статье и назначил ему штраф в 60 000 руб. Причиной стал его пост в социальных сетях.

11 августа Басманный суд отправил бывшего редактора «Первого канала» Марину Овсянникову под домашний арест до 9 октября по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.

Ранее Овсянникову уже штрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3. ч. 1 КоАП). В частности, в конце июля суд назначил ей штраф в размере 50 000 руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных