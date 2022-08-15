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Зампред Общественной палаты Алтайского края погиб при обстреле в ДНР

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Заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков погиб при обстреле Шахтерска в ДНР, передает ТАСС со ссылкой на председателя общественной палаты Юрия Шамкова. 

«Подтверждается информация, что Евгений Александрович погиб в ДНР. Он уехал в начале июля с волонтерской миссией. 10 июля они попали под обстрел, это было в Шахтерском районе. Мы вместе с близкими надеялись до последнего, что он жив, но не так давно его опознали», — отметил Шамков.

По его словам, Новиков находился в ДНР с волонтерской миссией. «Мы выйдем с инициативой о его награждении, по крайней мере, краевой наградой, это может быть орден "За заслуги перед Алтайским краем», — добавил Шамков.

Новиков был заместителем председателя Общественной палаты Алтайского края с 2014 г. С 1998 г. участвовал в ветеранском движении Алтайского края. С марта 2008 г. – заместитель председателя правления Алтайской краевой организации «Российский союз ветеранов Афганистана».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных