Зампред Общественной палаты Алтайского края погиб при обстреле в ДНР
Заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков погиб при обстреле Шахтерска в ДНР, передает ТАСС со ссылкой на председателя общественной палаты Юрия Шамкова.
«Подтверждается информация, что Евгений Александрович погиб в ДНР. Он уехал в начале июля с волонтерской миссией. 10 июля они попали под обстрел, это было в Шахтерском районе. Мы вместе с близкими надеялись до последнего, что он жив, но не так давно его опознали», — отметил Шамков.
По его словам, Новиков находился в ДНР с волонтерской миссией. «Мы выйдем с инициативой о его награждении, по крайней мере, краевой наградой, это может быть орден "За заслуги перед Алтайским краем», — добавил Шамков.
Новиков был заместителем председателя Общественной палаты Алтайского края с 2014 г. С 1998 г. участвовал в ветеранском движении Алтайского края. С марта 2008 г. – заместитель председателя правления Алтайской краевой организации «Российский союз ветеранов Афганистана».
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