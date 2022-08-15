Беглов рекомендовал петербуржцам носить маски в общественных местах
Жителям Санкт-Петербурга следует внимательнее отнестись к эпидемиологической безопасности и носить маски в общественных местах, заявил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России».
«Большинство тех, кто приходит на прививочные пункты, – проходит ревакцинацию. Коронавирус – опасное и коварное заболевание. Лучше сделать прививку и обезопасить себя, своих родных, близких, коллег по работе», — отметил Беглов, призвав жителей вновь носить маски в общественны местах.
За последние сутки в Санкт-Петербурге было выявлено 3782 случая заражения коронавирусом. 11 пациентов скончались, 1722 пациента выздоровели, 112 — госпитализировано.
15 августа федеральный оперштаб сообщил, что накануне в России зафиксировали 25 273 новых случая заражения коронавирусом. Число госпитализированных пациентов составило 1581, выздоровели еще 15 410 человек, а скончались 53. Уровень коллективного иммунитета в стране составляет 7,4% против 8,6% неделей ранее.
Пока в Роспотребнадзоре не видят необходимости вводить антиковидные ограничения на федеральном уровне. В ведомстве отмечают, что почти 93% заболеваний приходится на подварианты BA.4/BA.5. Эти подварианты штамма «омикрон» протекают гораздо легче, нежели штаммы «альфа» и «дельта», говорили ранее в ведомстве.
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