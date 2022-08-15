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Общество

Беглов рекомендовал петербуржцам носить маски в общественных местах

Ведомости

Жителям Санкт-Петербурга следует внимательнее отнестись к эпидемиологической безопасности и носить маски в общественных местах, заявил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России». 

«Большинство тех, кто приходит на прививочные пункты, – проходит ревакцинацию. Коронавирус – опасное и коварное заболевание. Лучше сделать прививку и обезопасить себя, своих родных, близких, коллег по работе»,  — отметил Беглов, призвав жителей вновь носить маски в общественны местах. 

За последние сутки в Санкт-Петербурге было выявлено 3782 случая заражения коронавирусом. 11 пациентов скончались, 1722 пациента выздоровели, 112 — госпитализировано.

15 августа федеральный оперштаб сообщил, что накануне в России зафиксировали 25 273 новых случая заражения коронавирусом. Число госпитализированных пациентов составило 1581, выздоровели еще 15 410 человек, а скончались 53. Уровень коллективного иммунитета в стране составляет 7,4% против 8,6% неделей ранее.

Пока в Роспотребнадзоре не видят необходимости вводить антиковидные ограничения на федеральном уровне. В ведомстве отмечают, что почти 93% заболеваний приходится на подварианты BA.4/BA.5. Эти подварианты штамма «омикрон» протекают гораздо легче, нежели штаммы «альфа» и «дельта», говорили ранее в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных