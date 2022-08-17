Рослесхоз назвал источник запаха гари в Москве

По данным карты пожаров, очаг возгорания находится в Окском биосферном заповеднике. Площадь лесного пожара составила, предварительно, 4130 га. По информации ТАСС, это уже третье крупное возгорание на территории охраняемого заповедника с начала августа. В начале месяца пожар возник в результате грозы, его площадь составила 16,3 га, в течение нескольких дней его полностью ликвидировали. Позже, 7 августа, из приграничного лесничества на территорию заповедника перешел низовой пожар, который был ликвидирован 12 августа на площади 100 га.