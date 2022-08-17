Рослесхоз назвал источник запаха гари в Москве
На юге Москвы зафиксировали задымление и сильный запах гари, который пришел из Рязанской области, где был локализован пожар, об этом сообщили в Рослесхозе.
По данным карты пожаров, очаг возгорания находится в Окском биосферном заповеднике. Площадь лесного пожара составила, предварительно, 4130 га. По информации ТАСС, это уже третье крупное возгорание на территории охраняемого заповедника с начала августа. В начале месяца пожар возник в результате грозы, его площадь составила 16,3 га, в течение нескольких дней его полностью ликвидировали. Позже, 7 августа, из приграничного лесничества на территорию заповедника перешел низовой пожар, который был ликвидирован 12 августа на площади 100 га.
В МЧС и Рослесхозе отметили, что никаких возгораний как в самой Москве, так и в Московской области не обнаружено. «В Московской области нет действующих пожаров, в том числе торфяных пожаров. <...> Повторение ситуации 2020 г. фактически исключено», – сообщил глава Рослесхоза Иван Советников.
Сегодня утром жители некоторых районов на юге, юго-востоке и юго-западе Москвы начали жаловаться на сильный запах гари. В частности, его можно почувствовать в районе Боровского шоссе в Солнцево, на Мичуринском проспекте в Раменках, а также на Профсоюзной улице на Новых Черемушках.
Общая площадь Окского заповедника составляет 77 193 га. Он занимает северную часть Рязанской области и располагается в том числе на территории Спасского района, где ранее был введен режим ЧС. Всего в Рязанской области действуют три очага природных пожаров, об этом ранее сообщали в пресс-службе правительства региона.
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