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Рослесхоз назвал источник запаха гари в Москве

Ведомости

На юге Москвы зафиксировали задымление и сильный запах гари, который пришел из Рязанской области, где был локализован пожар, об этом сообщили в Рослесхозе.

По данным карты пожаров, очаг возгорания находится в Окском биосферном заповеднике. Площадь лесного пожара составила, предварительно, 4130 га. По информации ТАСС, это уже третье крупное возгорание на территории охраняемого заповедника с начала августа. В начале месяца пожар возник в результате грозы, его площадь составила 16,3 га, в течение нескольких дней его полностью ликвидировали. Позже, 7 августа, из приграничного лесничества на территорию заповедника перешел низовой пожар, который был ликвидирован 12 августа на площади 100 га.

В МЧС и Рослесхозе отметили, что никаких возгораний как в самой Москве, так и в Московской области не обнаружено. «В Московской области нет действующих пожаров, в том числе торфяных пожаров. <...> Повторение ситуации 2020 г. фактически исключено», – сообщил глава Рослесхоза Иван Советников.

Сегодня утром жители некоторых районов на юге, юго-востоке и юго-западе Москвы начали жаловаться на сильный запах гари. В частности, его можно почувствовать в районе Боровского шоссе в Солнцево, на Мичуринском проспекте в Раменках, а также на Профсоюзной улице на Новых Черемушках.

Общая площадь Окского заповедника составляет 77 193 га. Он занимает северную часть Рязанской области и располагается в том числе на территории Спасского района, где ранее был введен режим ЧС. Всего в Рязанской области действуют три очага природных пожаров, об этом ранее сообщали в пресс-службе правительства региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных