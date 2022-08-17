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Общество

В Вологодской и Новосибирской областях ввели рекомендательный масочный режим

Ведомости

Жителям Вологодской и Новосибирской областей рекомендовали вернуть масочный режим при нахождении в общественных местах, в том числе в транспорте, и на работе.

«Лицам из групп риска (пожилым людям и больным хроническими заболеваниями) рекомендуем носить маски (медицинские респираторы) в общественных местах, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы)», – сказано в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора Вологодской области.

Отмечается, что введенные меры носят рекомендательный характер, а не ограничительный. За последние сутки в Вологодской области заболели 110 человек, недельный прирост составил 39,9%.

Аналогичные меры также ввели в Новосибирской области, где за сутки заболели 192 человека. Оперштаб Новосибирской области рекомендовал носить маски в общественном транспорте и для сотрудников организаций, работающих с населением, следует из сообщения, опубликованного на сайте правительства региона.

За последние сутки в России впервые с марта было выявлено 33 106 случаев заражения коронавирусом против 23 909 накануне. 63 пациента скончались, 22 680 выздоровели, 3167 были госпитализированы. Больше всего заражений было выявлено в Москве – 10 241, Санкт-Петербурге – 3881, Московской области – 1968, Краснодарском крае – 1181, Ленинградской области – 758. Сейчас уровень коллективного иммунитета в стране составляет 7,4%.

Пока в Роспотребнадзоре не видят необходимости вводить антиковидные ограничения на федеральном уровне. В ведомстве отмечают, что почти 93% заболеваний приходится на подварианты BA.4/BA.5. Эти подварианты штамма «омикрон» протекают гораздо легче, нежели штаммы «альфа» и «дельта», говорили ранее в ведомстве.

Также накануне ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 000 человек. По подсчетам «Ведомостей», более половины регионов России могут опять ввести масочный режим, если начнут следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Уже в 42 регионах России уровень недельной заболеваемости превышает 150 человек на 100 000 населения. В их числе Москва и Московская область, Севастополь, республики Крым, Дагестан, Ростовская, Свердловская, Тюменская и Омская области, Пермский, Красноярский и Приморский края.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных