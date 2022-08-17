В Вологодской и Новосибирской областях ввели рекомендательный масочный режим

Также накануне ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 000 человек. По подсчетам «Ведомостей», более половины регионов России могут опять ввести масочный режим, если начнут следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Уже в 42 регионах России уровень недельной заболеваемости превышает 150 человек на 100 000 населения. В их числе Москва и Московская область, Севастополь, республики Крым, Дагестан, Ростовская, Свердловская, Тюменская и Омская области, Пермский, Красноярский и Приморский края.