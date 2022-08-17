В Вологодской и Новосибирской областях ввели рекомендательный масочный режим
Жителям Вологодской и Новосибирской областей рекомендовали вернуть масочный режим при нахождении в общественных местах, в том числе в транспорте, и на работе.
«Лицам из групп риска (пожилым людям и больным хроническими заболеваниями) рекомендуем носить маски (медицинские респираторы) в общественных местах, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы)», – сказано в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора Вологодской области.
Отмечается, что введенные меры носят рекомендательный характер, а не ограничительный. За последние сутки в Вологодской области заболели 110 человек, недельный прирост составил 39,9%.
Аналогичные меры также ввели в Новосибирской области, где за сутки заболели 192 человека. Оперштаб Новосибирской области рекомендовал носить маски в общественном транспорте и для сотрудников организаций, работающих с населением, следует из сообщения, опубликованного на сайте правительства региона.
За последние сутки в России впервые с марта было выявлено 33 106 случаев заражения коронавирусом против 23 909 накануне. 63 пациента скончались, 22 680 выздоровели, 3167 были госпитализированы. Больше всего заражений было выявлено в Москве – 10 241, Санкт-Петербурге – 3881, Московской области – 1968, Краснодарском крае – 1181, Ленинградской области – 758. Сейчас уровень коллективного иммунитета в стране составляет 7,4%.
Пока в Роспотребнадзоре не видят необходимости вводить антиковидные ограничения на федеральном уровне. В ведомстве отмечают, что почти 93% заболеваний приходится на подварианты BA.4/BA.5. Эти подварианты штамма «омикрон» протекают гораздо легче, нежели штаммы «альфа» и «дельта», говорили ранее в ведомстве.
Также накануне ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 000 человек. По подсчетам «Ведомостей», более половины регионов России могут опять ввести масочный режим, если начнут следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Уже в 42 регионах России уровень недельной заболеваемости превышает 150 человек на 100 000 населения. В их числе Москва и Московская область, Севастополь, республики Крым, Дагестан, Ростовская, Свердловская, Тюменская и Омская области, Пермский, Красноярский и Приморский края.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.