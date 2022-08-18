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МЧС направило два самолета и три вертолета для тушения пожаров в Рязанской области

Ведомости

Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить два самолета и три вертолета для тушения пожаров в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По поручению главы МЧС России Александра Куренкова для тушения пожаров в Рязанской области дополнительно направлены самолет-амфибия Бе-200ЧС, вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России и два самолета Ил-76», – сообщили в министерстве.

Ранее сегодня МЧС уже направило в регион дополнительные средства для ликвидации пожара, в том числе автомобили повышенной проходимости и насосно-рукавный комплекс «Шквал». Уточняется, что всего к тушению пожара привлечены 470 человек и 175 единиц техники.

В Рослесхозе заявили, что органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали реальные масштабы лесных пожаров. Из-за этого не удалось вовремя привлечь дополнительные силы и средства для тушения огня.

Накануне жители некоторых районов Москвы пожаловались на сильный запах гари. Москвичи отмечают, что дымом в городе пахнет уже второй день.

В МЧС и Рослесхозе заявили, что никаких возгораний как в самой Москве, так и в Московской области не обнаружено. Причиной запаха гари стали пожары в Окском биосферном заповеднике в Рязанской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных