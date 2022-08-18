МЧС направило два самолета и три вертолета для тушения пожаров в Рязанской области
Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить два самолета и три вертолета для тушения пожаров в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«По поручению главы МЧС России Александра Куренкова для тушения пожаров в Рязанской области дополнительно направлены самолет-амфибия Бе-200ЧС, вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России и два самолета Ил-76», – сообщили в министерстве.
Ранее сегодня МЧС уже направило в регион дополнительные средства для ликвидации пожара, в том числе автомобили повышенной проходимости и насосно-рукавный комплекс «Шквал». Уточняется, что всего к тушению пожара привлечены 470 человек и 175 единиц техники.
В Рослесхозе заявили, что органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали реальные масштабы лесных пожаров. Из-за этого не удалось вовремя привлечь дополнительные силы и средства для тушения огня.
Накануне жители некоторых районов Москвы пожаловались на сильный запах гари. Москвичи отмечают, что дымом в городе пахнет уже второй день.
В МЧС и Рослесхозе заявили, что никаких возгораний как в самой Москве, так и в Московской области не обнаружено. Причиной запаха гари стали пожары в Окском биосферном заповеднике в Рязанской области.
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