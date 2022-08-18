МЧС направило два самолета и три вертолета для тушения пожаров в Рязанской области

Ранее сегодня МЧС уже направило в регион дополнительные средства для ликвидации пожара, в том числе автомобили повышенной проходимости и насосно-рукавный комплекс «Шквал». Уточняется, что всего к тушению пожара привлечены 470 человек и 175 единиц техники.