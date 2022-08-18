Во «Внуково» задержали контрабандистов с золотыми слитками на 800 млн рублей

Злоумышленниками оказались граждане России и Армении. Для совершения задуманного они разделились на две группы, одна из которых должна была вылететь в Ереван (Армения входит в Евразийский экономический союз и потому пассажиры не проходят таможенный контроль) со слитками в ручной клади, а вторая группа с пустыми чемоданами направлялась в Дубай (ОАЭ). Пройдя таможенный контроль, они встретились с первой группой в «нейтральной зоне» аэропорта, где обменялись ручной кладью. Их задержали, когда они сели в самолет.