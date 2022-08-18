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Общество

Во «Внуково» задержали контрабандистов с золотыми слитками на 800 млн рублей

Ведомости

Сотрудники таможни аэропорта «Внуково» задержали две группы контрабандистов из шести человек, направлявшихся в ОАЭ, которые пытались вывезти 45 слитков золота весом 225 кг на сумму около 800 млн руб., сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Злоумышленниками оказались граждане России и Армении. Для совершения задуманного они разделились на две группы, одна из которых должна была вылететь в Ереван (Армения входит в Евразийский экономический союз и потому пассажиры не проходят таможенный контроль) со слитками в ручной клади, а вторая группа с пустыми чемоданами направлялась в Дубай (ОАЭ). Пройдя таможенный контроль, они встретились с первой группой в «нейтральной зоне» аэропорта, где обменялись ручной кладью. Их задержали, когда они сели в самолет. 

Уточняется, что на всех слитках присутствовали обязательные метки: серийные номера, клейма, литеры и промышленные пробы, которые подтверждают качество металла.

Граждане Армении были заключены под стражу, с россиян взяли подписку о невыезде. В их отношении возбудили 3 уголовных дела по статье о контрабанде стратегически важных товаров и 1 — о контрабанде стратегически важных товаров в составе группы лиц по предварительному сговору. По этой статье в качестве максимального наказания предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет и штраф в размере до 1 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных