В России выявили более 37 000 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
В России за последние сутки выявлено 37 609 новых случаев заражения коронавирусом против 35 809 накануне, следует из данных оперативного штаба по борьбе с ковидом.
По данным на 11:00 мск 19 августа, 3349 человек были госпитализированы, выздоровели 21 887 заболевших, умерли 65 человек.
В Москве за сутки выявили 8555 новых случаев заболевания, 24 человека умерли, 410 – госпитализированы. В Санкт-Петербурге заболели 4127 человек, погибли 11, госпитализированы – 293. В Московской области заболели 3136 человек, были госпитализированы 206, умерли 4 человека. В других регионах наиболее высокая заболеваемость за сутки зарегистрирована в Краснодарском крае, где заболели 1233 человека, Ленинградской области (963) и Красноярском крае (800).
Роспотребнадзор полностью отменил антиковидные ограничения 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости, однако 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек. Обязательный масочный режим в общественных местах вновь установили в Бурятии, Туве, в нескольких субъектах он носит рекомендательный характер.
Накануне портал стопкоронавирус.рф принял решение о прекращении публикации еженедельных данных о коллективном иммунитете к COVID-19 в связи с необходимостью пересмотра модели расчетов на фоне появившихся новых штаммов коронавируса. По последним данным, коллективный иммунитет в России снизился до 7,4% против 8,6% неделей ранее. В начале июня он находился на уровне 31%. При этом в Москве показатель опустился до 1,9%, в Санкт-Петербурге он составляет 10,6%.
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