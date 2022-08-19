Между Москвой и Ялтой запустили рейсовый автобус

Время в пути составляет 29 часов. Предполагается, что за одну поездку сменятся три водителя. Первый автобус уже был отправлен сегодня в 9.30 с автовокзала «Саларьево», также отправиться можно и с автовокзала «Южные ворота». Билеты можно купить на сайте и в приложениях «Мосгортранса» и «Мосметро».