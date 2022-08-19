Между Москвой и Ялтой запустили рейсовый автобус
«Мосгортранс» запустил туристический автобус Москва – Ялта, об этом сообщил департамент транспорта Москвы. Уточняется, что автобус следует без остановок, только с дозаправками.
Время в пути составляет 29 часов. Предполагается, что за одну поездку сменятся три водителя. Первый автобус уже был отправлен сегодня в 9.30 с автовокзала «Саларьево», также отправиться можно и с автовокзала «Южные ворота». Билеты можно купить на сайте и в приложениях «Мосгортранса» и «Мосметро».
«Рейс прямой, время в пути 29 часов, это фактически мы можем быть даже быстрее, чем железная дорога», – отметил заместитель генерального директора «Мосгортранса» Максим Коновалов (цитата по Business FM). Он также отметил, что вместимость автобуса – 54 пассажира.
Ранее в рамках реализации поручения мэра Москвы Сергея Собянина по улучшению транспортного сообщения между регионами столичный департамент транспорта уже запустил автобусные маршруты в Новомосковск и Геленджик. По этим направлениям перевезли более 25 000 пассажиров, отметил глава ведомства Максим Ликсутов.
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