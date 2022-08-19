Газета
Общество

Между Москвой и Ялтой запустили рейсовый автобус

Ведомости

«Мосгортранс» запустил туристический автобус Москва – Ялта, об этом сообщил департамент транспорта Москвы. Уточняется, что автобус следует без остановок, только с дозаправками.

Время в пути составляет 29 часов. Предполагается, что за одну поездку сменятся три водителя. Первый автобус уже был отправлен сегодня в 9.30 с автовокзала «Саларьево», также отправиться можно и с автовокзала «Южные ворота». Билеты можно купить на сайте и в приложениях «Мосгортранса» и «Мосметро».

«Рейс прямой, время в пути 29 часов, это фактически мы можем быть даже быстрее, чем железная дорога», – отметил заместитель генерального директора «Мосгортранса» Максим Коновалов (цитата по Business FM). Он также отметил, что вместимость автобуса – 54 пассажира.

Ранее в рамках реализации поручения мэра Москвы Сергея Собянина по улучшению транспортного сообщения между регионами столичный департамент транспорта уже запустил автобусные маршруты в Новомосковск и Геленджик. По этим направлениям перевезли более 25 000 пассажиров, отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных