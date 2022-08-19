Суд ужесточил наказание экс-девелоперу Худояну и его сообщнику за мошенничество
Московский городской суд ужесточил наказание осужденным экс-владельцу компании Орtima Development Альберту Худояну и его соучастнику, бывшему гендиректору компании «Авиасити» Сергею Коноплеву, сообщили в прокуратуре Москвы. Уточняется, что Худояну было назначено 8 лет лишения свободы со штрафом 1 млн руб., а Коноплеву — 5 лет и штраф 400 000 руб.
Уголовное дело в отношении Худояна было возбуждено летом 2019 г. из-за махинации с землей, на которой возводился ЖК «Прайм парк» на Ленинградском проспекте в Москве. Следствие оценивало ущерб от мошенничества в 4,3 млрд руб. и запрашивало для Худояна 9 лет колонии, для Коноплева — 8,5 г. В результате суд приговорил их к 6 годам колонии и штрафу в 800 000 руб. и к 3 годам и штрафу в 200 000 руб. соответственно.
По материалам дела, в 2016 г. Худоян обманул своих партнеров и при помощи Коноплева передал земельные участки стоимостью 4,2 млрд руб. третьим лицам под видом погашения искусственно созданной задолженности. Компания Optima Development, владельцем которой является Худоян, занимается строительством жилого комплекса премиум-класса «Прайм парк» на Ленинградском проспекте в Москве. В марте 2019 г. девелопер продал его компании А1 — инвестподразделению «Альфа-групп». В портфеле проектов Optima Development есть также один из самых больших ТЦ на юге России – OZ Mall (Краснодар).
По делу Худояна также проходили два генерала МВД Александр Бирюков и Александр Краковский, которых Следственный комитет обвинил в злоупотреблении полномочиями и получении взятки на сумму в 10 млн руб. По версии следствия, в 2019 г. они содействовали в переводе Худояна под домашний арест. Экс-генералы больше года провели в СИЗО, но в июне 2021 г. суд поместил их под домашний арест. Вину и связь с Худояном они не признали.
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