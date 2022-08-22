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Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджер ЦБ Дмитрия Рубинова

Ведомости

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего топ-менеджера Банка России Дмитрия Рубинова в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Рубинов был объявлен в международный розыск, уточнил собеседник агентства. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). По нему экс-менеджеру грозит срок лишения свободы до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Также источник ТАСС уточнил, что Рубинову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента фактического задержания или экстрадиции на территорию России. В суде не уточнили деталей уголовного дела.

В данный момент, согласно источникам агентства из правоохранительных органов, бывший топ-менеджер проживает на территории Израиля, где имеет гражданство.

О розыске бывшего топ-менеджера стало известно в июле, об этом сообщал «Коммерсантъ». До 2011 г. Рубинов работал на посту заместителя начальника департамента банковского регулирования и надзора в ЦБ. Впоследствии его имя упоминалось лишь в связи с крахом той или иной коммерческой структуры. В 2016 г. Рубинов уехал в Израиль. В 2020 г. ему заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по эпизоду хищения денежных средств из ПИР–банка. После чего он также был обвинен в организации вымогательства по ст. 163 УК РФ и похищении трех человек по ст. 126 УК РФ, одним из которых был ребенок двух лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных