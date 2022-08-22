Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджер ЦБ Дмитрия Рубинова

О розыске бывшего топ-менеджера стало известно в июле, об этом сообщал «Коммерсантъ». До 2011 г. Рубинов работал на посту заместителя начальника департамента банковского регулирования и надзора в ЦБ. Впоследствии его имя упоминалось лишь в связи с крахом той или иной коммерческой структуры. В 2016 г. Рубинов уехал в Израиль. В 2020 г. ему заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по эпизоду хищения денежных средств из ПИР–банка. После чего он также был обвинен в организации вымогательства по ст. 163 УК РФ и похищении трех человек по ст. 126 УК РФ, одним из которых был ребенок двух лет.