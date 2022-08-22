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ФСБ опубликовала кадры с подозреваемой в убийстве Дугиной

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала двухминутное видео, на котором, как утверждается, зафиксировано передвижение гражданки Украины Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной.

На видео, опубликованном «РИА Новости», показаны моменты въезда Вовк на территорию России, заход в дом, где жила также Дугина, и выезд в Эстонию уже после совершенного преступления.

Дочь общественного деятеля и идеолога «Евразийства» Александра Дугина погибла вечером 20 августа, когда возвращалась на автомобиле отца с фестиваля «Традиция». Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, в котором находилась Дугина, взорвался и загорелся на полном ходу около 9 часов вечера в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы.

Ранее сегодня ФСБ РФ сообщила о раскрытии убийства, заявив, что за ним стояли украинские спецслужбы. В частности, уточняет ФСБ, в совершении убийства участвовала гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 г. рождения. Следствие установило, что Вовк приехала в Россию вместе со своей дочерью 12 лет, после чего поселилась в одном доме с Дугиной, чтобы собирать о ней информацию. Для этого она использовала автомобиль Mini Cooper. В день убийства Вовк вместе с дочерью находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где также была Дугина. После совершения убийства Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

Первоначально сообщалось, именно Дугин должен был быть за рулем. Мощность взрывного устройства составила примерно 400 г в тротиловом эквиваленте. Сегодня соболезнования семье Дугиной выразил президент России Владимир Путин, назвавший совершенное преступление подлым и жестоким.

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Ранее по теме: Путин выразил соболезнования семье погибшей Дарьи Дугиной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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