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Задержанного по делу о дискредитации ВС РФ Ройзмана доставят в Москву

Ведомости

Задержанного по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России (ВС) бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий, сообщили «РИА Новости».

В пресс-службе ГУ МВД по Москве не уточняя имя задержанного сообщили, что житель Екатеринбурга опубликовал в интернете ролик, «содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан». В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, и ранее он уже привлекался к административной ответственности по аналогичной статье КоАП – ст. 20.3.3.

Источник агентства в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет о Ройзмане.

Утром ТАСС со ссылкой на экстренные службы Свердловской области сообщил, что к экс-мэру Екатеринбурга пришли силовики и он был задержан по уголовному делу о дискредитации российской армии.

Помощник Ройзмана Лейла Гусейнова подтвердила эту информацию агентству «РИА Новости» и отметила, что правоохранительные органы собираются провести обыск в его благотворительном фонде и частном музее Невьянской иконы.

Источник агентства в правоохранительных органах также подтвердил, что на Ройзмана завели уголовное дело по ст. 280.3 УК РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее Ройзмана трижды штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В марте Октябрьский суд Екатеринбурга признал его виновным и обязал выплатить два штрафа в размере 50 000 руб. каждый. 7 апреля Ройзман получил третий штраф на аналогичную сумму. Все апелляционные жалобы защиты были отклонены.

В мае он получил административное наказание в виде штрафа в размере 85 000 руб. Его признали виновным по статье о неуважении к представителю власти в лице министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Поводом стал пост в Instagram (заблокирован в России; принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России). В августе апелляция защиты также была отклонена судом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных