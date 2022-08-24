Задержанного по делу о дискредитации ВС РФ Ройзмана доставят в Москву
Задержанного по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России (ВС) бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий, сообщили «РИА Новости».
В пресс-службе ГУ МВД по Москве не уточняя имя задержанного сообщили, что житель Екатеринбурга опубликовал в интернете ролик, «содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан». В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, и ранее он уже привлекался к административной ответственности по аналогичной статье КоАП – ст. 20.3.3.
Источник агентства в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет о Ройзмане.
Утром ТАСС со ссылкой на экстренные службы Свердловской области сообщил, что к экс-мэру Екатеринбурга пришли силовики и он был задержан по уголовному делу о дискредитации российской армии.
Помощник Ройзмана Лейла Гусейнова подтвердила эту информацию агентству «РИА Новости» и отметила, что правоохранительные органы собираются провести обыск в его благотворительном фонде и частном музее Невьянской иконы.
Источник агентства в правоохранительных органах также подтвердил, что на Ройзмана завели уголовное дело по ст. 280.3 УК РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Ранее Ройзмана трижды штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В марте Октябрьский суд Екатеринбурга признал его виновным и обязал выплатить два штрафа в размере 50 000 руб. каждый. 7 апреля Ройзман получил третий штраф на аналогичную сумму. Все апелляционные жалобы защиты были отклонены.
В мае он получил административное наказание в виде штрафа в размере 85 000 руб. Его признали виновным по статье о неуважении к представителю власти в лице министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Поводом стал пост в Instagram (заблокирован в России; принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России). В августе апелляция защиты также была отклонена судом.