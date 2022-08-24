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Общество

В Москве не выявили превышения нормы вредных веществ в воздухе

Ведомости

Превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе Москвы не выявлено, об этом сообщило столичное управление Роспотребнадзора после проведенного внеочередного отбора проб атмосферного воздуха в разных округах столицы в связи с появлением запаха гари. В Москве будет продолжен усиленный контроль за состоянием воздуха до нормализации обстановки. 

«В соответствии с информацией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" и его филиалов в административных округах 24.08.2022 в 47 контрольных точках зафиксированные приземные концентрации исследованных ингредиентов не превышали ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест», — сказано в сообщении. Уточняется, что с 18 по 24 августа ПДК вредных веществ в воздухе была незначительно превышена только один раз — утром 22 августа в 5 точках отбора проб из 56. 

В городе сохраняется легкая дымка в утренние часы от лесных пожаров в Рязанской области. Впервые смог и запах гари оттуда дошли до Москвы 17 августа. Врио губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что общая площадь, пройденная огнем, превысила 8000 га, в регионе ввели режим ЧС. По словам директора департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгения Малышева, расстояние от пожаров в Рязанской области до Владимирской за два дня сократилось на 4 км, до 23 км. На данный момент на территории Владимирской области действуют два лесных пожара. 

Сегодня президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации с лесными пожарами в России и выразил обеспокоенность по поводу того, что очаги находятся вблизи населенных пунктов Рязанской области. Глава МЧС России Александр Куренков заверил, что угрозы для жителей нет. 

В ходе этого совещания выступил и мэр Москвы Сергей Собянин, он отметил, что смогом и дымом от лесных пожаров в регионе дышат около 20 млн человек соседствующих субъектов России. В связи с этим он сказал, что необходимо обязать регионы помогать своим соседям. «В таких случаях надо принимать уже официальные решения федерального реагирования и не только просить, но и обязывать близлежащие регионы выделять необходимую технику и людей для оперативного тушения пожаров», — отметил он. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных