В Москве не выявили превышения нормы вредных веществ в воздухе

В ходе этого совещания выступил и мэр Москвы Сергей Собянин, он отметил, что смогом и дымом от лесных пожаров в регионе дышат около 20 млн человек соседствующих субъектов России. В связи с этим он сказал, что необходимо обязать регионы помогать своим соседям. «В таких случаях надо принимать уже официальные решения федерального реагирования и не только просить, но и обязывать близлежащие регионы выделять необходимую технику и людей для оперативного тушения пожаров», — отметил он.