Российские вузы обяжут заключать договоры с преподавателями на срок от 3 лет

Уточняется, что поводом для подготовки поправок послужило постановление Конституционного суда России от 15 июля по делу бывшего доцента Государственного университета управления (ГУУ) Алексея Подакова, который проработал в этом учебном заведении с 4 сентября 2006 г. по 31 января 2020 г. на разных должностях, на которые он выбирался по конкурсу. Основанием для работы являлись срочные трудовые договоры, которые последовательно заключались до 2011 г. К последнему документу стороны неоднократно подписывали дополнительные соглашения, которые продлевали срок его действия – в последний раз до 31 января 2020 г. Подаков обратился к руководству вуза с тем, чтобы взять длительный отпуск с сохранением зарплаты для работы над докторской диссертацией, однако ему предоставили неоплачиваемый отпуск, а по истечении срока действия договора Подаков был уволен.