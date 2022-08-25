Российские вузы обяжут заключать договоры с преподавателями на срок от 3 лет
Минобрнауки России подготовило проект поправок в трудовое законодательство по требованию Конституционного суда, в рамках которого российские вузы будут обязаны заключать договоры на преподавание с сотрудниками минимум на три года. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке к документу сказано, что Трудовой кодекс в действующей редакции не определяет предельные сроки, на которые может быть заключен договор с преподавателем, выбранным на должность по конкурсу. Кроме того, в нынешнем законодательстве не определены периодичность проведения конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского состава.
«Срок избрания на замещение должности педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу, определяется коллегиальным органом управления организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ, в соответствии с локальными нормативными актами и составляет не менее трех лет и не более пяти лет», – говорится в проекте документа.
Предлагается также при избрании сотрудника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по срочному трудовому договору должности продлевать действие договора по соглашению нанимателя и работника на неопределенный срок или на срок избрания на соответствующую должность.
Уточняется, что поводом для подготовки поправок послужило постановление Конституционного суда России от 15 июля по делу бывшего доцента Государственного университета управления (ГУУ) Алексея Подакова, который проработал в этом учебном заведении с 4 сентября 2006 г. по 31 января 2020 г. на разных должностях, на которые он выбирался по конкурсу. Основанием для работы являлись срочные трудовые договоры, которые последовательно заключались до 2011 г. К последнему документу стороны неоднократно подписывали дополнительные соглашения, которые продлевали срок его действия – в последний раз до 31 января 2020 г. Подаков обратился к руководству вуза с тем, чтобы взять длительный отпуск с сохранением зарплаты для работы над докторской диссертацией, однако ему предоставили неоплачиваемый отпуск, а по истечении срока действия договора Подаков был уволен.
Согласно позиции Конституционного суда, практика необоснованного заключения трудовых договоров на срок менее одного года и их произвольного продления в зависимости от решения работодателя ведет к нарушению прав преподавателей, лишает их прав на ежегодный оплачиваемый отпуск, на стабильную занятость, а также на получение непрерывного трудового стажа. В результате суд потребовал от госорганов исправить ситуацию.
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