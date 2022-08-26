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В результате взрыва в Бердянске погиб замначальника ГАИ города

Ведомости

Заместитель начальника ГАИ Бердянска Запорожской области Александр Колесников умер в результате ранений, полученных при взрыве у оздоровительного центра «Криворожский горняк», сообщила пророссийская администрация города в своем Telegram-канале.

По данным следствия, взрывное устройство было закреплено на высоте более трех метров на дереве у забора оздоровительного центра. За забором находится спортивная площадка, на которой в момент взрыва не было детей из проживающих там семей мариупольских беженцев.

«Основной версией следственных органов является теракт с целью покушения на жизни и запугивания мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя», – говорится в сообщении.

В администрации добавили, что сам Колесников находился в том месте случайно. Ранее пророссийские власти обвинили во взрыве украинских силовиков.

24 августа глава военно–гражданской администрации Михайловки в Запорожской области Иван Сушко погиб в результате умышленного подрыва автомобиля. По версии следствия, под сиденье автомобиля Сушко подложили взрывное устройство. До этого было совершено покушение на замначальника департамента внутренней политики администрации Херсонской области Игоря Телегина.

Российские войска взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область вскоре после начала специальной военной операции на Украине. В июне пророссийские власти Запорожья заявили о планах войти в состав России до конца года. После этого в Мелитополе прошла церемония выдачи первых российских паспортов.

8 августа глава ВГА региона Евгений Балицкий подписал указ о проведении референдума о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации. С 1 сентября все образовательные заведения Запорожской области будут работать по российским стандартам.

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Ранее по теме: В Запорожской области началась подготовка к референдуму о вхождении в состав России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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