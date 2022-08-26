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В Запорожской области началась подготовка к референдуму о вхождении в состав России

Ведомости

Избирательная комиссия Запорожской области начала подготовку к проведению референдума по вопросу о вхождении региона в состав России, заявила председатель избиркома региона Галина Катющенко. Ее видеообращение опубликовано в Telegram-канале члена главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Владимира Рогова.

«На сегодняшний день избирательная комиссия в полном составе приступила к своей работе. Мы провели первое заседание, распределили обязанности между членами комиссии», – отметила Катющенко. По ее словам, ведется активная подготовка к проведению референдума по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России.

Она отметила, что власти региона обеспечат легитимность и открытость проведения референдума, а избиратели смогут задать интересующие их вопросы о голосовании на специальную «горячую линию».

Российские войска взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область вскоре после начала специальной военной операции на Украине. В июне пророссийские власти Запорожья заявили о планах войти в состав России до конца года. После этого в Мелитополе прошла церемония выдачи первых российских паспортов.

8 августа глава ВГА региона Евгений Балицкий подписал Указ о проведении референдума о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации. С 1 сентября все образовательные заведения Запорожской области будут работать по российским стандартам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных