В Запорожской области началась подготовка к референдуму о вхождении в состав России
Избирательная комиссия Запорожской области начала подготовку к проведению референдума по вопросу о вхождении региона в состав России, заявила председатель избиркома региона Галина Катющенко. Ее видеообращение опубликовано в Telegram-канале члена главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Владимира Рогова.
«На сегодняшний день избирательная комиссия в полном составе приступила к своей работе. Мы провели первое заседание, распределили обязанности между членами комиссии», – отметила Катющенко. По ее словам, ведется активная подготовка к проведению референдума по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России.
Она отметила, что власти региона обеспечат легитимность и открытость проведения референдума, а избиратели смогут задать интересующие их вопросы о голосовании на специальную «горячую линию».
Российские войска взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область вскоре после начала специальной военной операции на Украине. В июне пророссийские власти Запорожья заявили о планах войти в состав России до конца года. После этого в Мелитополе прошла церемония выдачи первых российских паспортов.
8 августа глава ВГА региона Евгений Балицкий подписал Указ о проведении референдума о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации. С 1 сентября все образовательные заведения Запорожской области будут работать по российским стандартам.
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