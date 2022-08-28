Август в Москве стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений
Август 2022 г. в Москве станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся 143 года. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Уже можно говорить с уверенностью, что нынешний август в Москве будет самым жарким за весь период наблюдений. Это связано с тем, что вторая половина месяца была очень жаркая, установился мощный антициклон», — рассказал он.
Таким образом, температура в Москве в текущем месяце побила рекорд лета 2010 г., когда циклон держал 30-градусную жару почти два месяца подряд.
25 августа прогрелся до 30,8 градуса, температура стала рекордной за последние 34 года, сообщалось на сайте Гидрометцентра России.
В пресс-службе столичного МЧС ранее предупредили об аномальной жаре, которая продлится в Москве с 24 по 29 августа. По данным ведомства, среднесуточная температура воздуха будет на 7 и более градусов выше нормы. В МЧС москвичам посоветовали не пренебрегать головными уборами и пить больше воды.