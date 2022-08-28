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Август в Москве стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Ведомости

Август 2022 г. в Москве станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся 143 года. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уже можно говорить с уверенностью, что нынешний август в Москве будет самым жарким за весь период наблюдений. Это связано с тем, что вторая половина месяца была очень жаркая, установился мощный антициклон», — рассказал он. 

Таким образом, температура в Москве в текущем месяце побила рекорд лета 2010 г., когда циклон держал 30-градусную жару почти два месяца подряд.

25 августа прогрелся до 30,8 градуса, температура стала рекордной за последние 34 года, сообщалось на сайте Гидрометцентра России.

В пресс-службе столичного МЧС ранее предупредили об аномальной жаре, которая продлится в Москве с 24 по 29 августа. По данным ведомства, среднесуточная температура воздуха будет на 7 и более градусов выше нормы. В МЧС москвичам посоветовали не пренебрегать головными уборами и пить больше воды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных