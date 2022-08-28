В Волжском горят рынок и жилой дом
В городе Волжский Волгоградской области горит рынок, огонь перекинулся на соседний дом, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«В настоящее время огонь перекинулся на дом, расположенный рядом с рынком», — сказал источник агентства.
Он также сообщил, что площадь горящего рынка составляет 7000 кв. м. На месте возгорания слышны взрывы. Причины пожара устанавливаются. В мэрии Волжского уточнили, что пострадавших нет. По информации администрации города, пожар уничтожил здание рынка.
Ранее в Ереване в результате взрыва и пожара в торговом центре «Сурмалу» погибли 16 человек. Ранены были 62 человека. В МЧС отмечают, что взрыв произошел на складе пиротехники.
Генеральная прокуратура Армении назначила несколько экспертиз, в том числе судебную взрывотехническую, пожаротехническую, архитектурно-техническую и др. Власти страны отрицают версию теракта.