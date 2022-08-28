В Волжском горят рынок и жилой дом

Он также сообщил, что площадь горящего рынка составляет 7000 кв. м. На месте возгорания слышны взрывы. Причины пожара устанавливаются. В мэрии Волжского уточнили, что пострадавших нет. По информации администрации города, пожар уничтожил здание рынка.