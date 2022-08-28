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Общество

В Волжском горят рынок и жилой дом

Ведомости

В городе Волжский Волгоградской области горит рынок, огонь перекинулся на соседний дом, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В настоящее время огонь перекинулся на дом, расположенный рядом с рынком», — сказал источник агентства.

Он также сообщил, что площадь горящего рынка составляет 7000 кв. м. На месте возгорания слышны взрывы. Причины пожара устанавливаются. В мэрии Волжского уточнили, что пострадавших нет. По информации администрации города, пожар уничтожил здание рынка.

Ранее в Ереване в результате взрыва и пожара в торговом центре «Сурмалу» погибли 16 человек. Ранены были 62 человека. В МЧС отмечают, что взрыв произошел на складе пиротехники.

Генеральная прокуратура Армении назначила несколько экспертиз, в том числе судебную взрывотехническую, пожаротехническую, архитектурно-техническую и др. Власти страны отрицают версию теракта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных