Следственный комитет Армении исключил версию о теракте в ТЦ «Сурмалу»

Пашинян исходя из «визуальных» данных также отметил, что взрыв в ТЦ – это не теракт. «Теракт исключается, поскольку, по кадрам видим, что сначала идет дым из здания, потом убегают люди, после чего происходит взрыв. Визуальная информация почти исключает эту версию», – заявил премьер-министр.