Следственный комитет Армении исключил версию о теракте в ТЦ «Сурмалу»
Следственный комитет (СК) Армении исключает теракт в ереванском торговом центре «Сурмалу», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на председателя СК страны Аргишти Кярамяна. Об этом он заявил на заседании правительства, где премьер-министру Николн Пашиняну был представлен отчет о проделанной работе.
«Разные версии обсуждаются, в том числе, указанная вами версия о теракте. Но нет каких-либо фактических данных, которые бы свидетельствовали о теракте или другом [подобном] преступлении. Речь больше всего идет о неосторожности», – отметил Кярамян.
Пашинян исходя из «визуальных» данных также отметил, что взрыв в ТЦ – это не теракт. «Теракт исключается, поскольку, по кадрам видим, что сначала идет дым из здания, потом убегают люди, после чего происходит взрыв. Визуальная информация почти исключает эту версию», – заявил премьер-министр.
По данным МЧС Армении, из-за взрыва в «Сурмалу» погибли 16 человек, один не опознан, двое числятся пропавшими без вести. Были ранены 62 человека, на лечении находятся четверо. В МЧС отмечают, что взрыв произошел на складе пиротехники.
Генеральная прокуратура Армении назначила несколько экспертиз, в том числе судебную взрывотехническую, пожаротехническую, архитектурно-техническую и др. Ведомство рассматривает все версии произошедшего.
СК возбудил два уголовных дела по факту взрыва по статьям «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия» и «Нарушение правил хранения, учета, перевозки, пересылки или использования легковоспламеняющихся или горючих веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия».
Сообщения о взрыве в торговом центре появились 14 августа после 13 часов по московскому времени: в это время по соседним улицам быстро распространилась волна дыма и пыли, это видно по видеозаписям, которые стали выкладывать местные жители в соцсетях.
По мнению опрошенных «Sputnik Aрмения» и News.am очевидцев, первоначально взрыв, приведший к пожару, произошел на складе, где могли храниться пиротехнические изделия, – люди, как пишут СМИ, заметили их разлет.