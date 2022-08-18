Газета
Общество

Следственный комитет Армении исключил версию о теракте в ТЦ «Сурмалу»

Ведомости

Следственный комитет (СК) Армении исключает теракт в ереванском торговом центре «Сурмалу», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на председателя СК страны Аргишти Кярамяна. Об этом он заявил на заседании правительства, где премьер-министру Николн Пашиняну был представлен отчет о проделанной работе.

«Разные версии обсуждаются, в том числе, указанная вами версия о теракте. Но нет каких-либо фактических данных, которые бы свидетельствовали о теракте или другом [подобном] преступлении. Речь больше всего идет о неосторожности», – отметил Кярамян.

Пашинян исходя из «визуальных» данных также отметил, что взрыв в ТЦ – это не теракт. «Теракт исключается, поскольку, по кадрам видим, что сначала идет дым из здания, потом убегают люди, после чего происходит взрыв. Визуальная информация почти исключает эту версию», – заявил премьер-министр.

По данным МЧС Армении, из-за взрыва в «Сурмалу» погибли 16 человек, один не опознан, двое числятся пропавшими без вести. Были ранены 62 человека, на лечении находятся четверо. В МЧС отмечают, что взрыв произошел на складе пиротехники.

Генеральная прокуратура Армении назначила несколько экспертиз, в том числе судебную взрывотехническую, пожаротехническую, архитектурно-техническую и др. Ведомство рассматривает все версии произошедшего.

СК возбудил два уголовных дела по факту взрыва по статьям «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия» и «Нарушение правил хранения, учета, перевозки, пересылки или использования легковоспламеняющихся или горючих веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия».

Сообщения о взрыве в торговом центре появились 14 августа после 13 часов по московскому времени: в это время по соседним улицам быстро распространилась волна дыма и пыли, это видно по видеозаписям, которые стали выкладывать местные жители в соцсетях.

По мнению опрошенных «Sputnik Aрмения» и News.am очевидцев, первоначально взрыв, приведший к пожару, произошел на складе, где могли храниться пиротехнические изделия, – люди, как пишут СМИ, заметили их разлет.

После взрыва одна россиянка оказалась в списке пропавших без вести, но, как позднее сообщили в российском посольстве, женщина не пострадала. 17 и 18 августа в Ереване объявлен траур в память о жертвах взрыва.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных