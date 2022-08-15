После взрыва в ТЦ Еревана одна россиянка числится пропавшей
После взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване пропала без вести россиянка Любовь Глебова 1959 года рождения, следует из опубликованного армянским МЧС списка.
Всего в списке, составленном по результатам поступивших на горячую линию МВД звонков, 17 человек, в том числе и гражданин Ирана. Шесть человек погибли.
Первые сообщения о взрыве в торговом центре появились 14 августа после 13 часов по московскому времени: в это время по соседним улицам быстро распространилась волна дыма и пыли, это видно по видеозаписям, которые стали распространять местные жители в соцсетях.
По мнению опрошенных «Sputnik Aрмения» и News.am очевидцев, первоначально взрыв, приведший к пожару, произошел на складе, где могли храниться пиротехнические изделия, – люди, как пишут СМИ, заметили их разлет. В МЧС Армении констатировали, что в торговом центре были взрыв и пожар, а их причины пока устанавливаются.
Как отметили в МЧС, за медицинской помощью после взрыва обратились 60 человек. На месте происшествия продолжают работать 153 пожарных и 9 единиц техники.
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