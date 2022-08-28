Крупный пожар на рынке в Волгоградской области локализован
Пожарные смогли локализовать пожар на рынке в городе Волжский Волгоградской области, сообщает «Интерфакс». Сотрудники экстренных служб проводят проливку и разбор конструкций.
28 августа стало известно, что в городе Волжский Волгоградской области произошло возгорание на рынке площадью 7000 кв. м. Огонь перекинулся на соседний дом.
Причины пожара устанавливаются. В мэрии Волжского агентству ТАСС уточнили, что пострадавших нет. По информации администрации города, пожар уничтожил здание рынка.
Ранее в Ереване в результате взрыва и пожара в торговом центре «Сурмалу» погибли 16 человек. Ранены были 62 человека. В МЧС Армении заявили, что взрыв произошел на складе пиротехники.
Генеральная прокуратура Армении назначила несколько экспертиз, в том числе судебную взрывотехническую, пожаротехническую, архитектурно-техническую и др. Власти страны отрицают версию теракта.