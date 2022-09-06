Москалькова: нужно обсудить вопрос привлечения административно арестованных к труду

«Отдельного обсуждения требует вопрос об эффективности административного ареста как меры наказания, о привлечении к труду административно арестованных в частности. Сегодня арестованные не могут привлекаться к труду, и их наказание заключается только в изоляции. Возможно, имеет смысл подумать над другими видами административного наказания», – написала уполномоченный.