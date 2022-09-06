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Москалькова: нужно обсудить вопрос привлечения административно арестованных к труду

Ведомости

Вопрос привлечения к труду граждан, находящихся под административным арестом, необходимо обсудить, заявила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Отдельного обсуждения требует вопрос об эффективности административного ареста как меры наказания, о привлечении к труду административно арестованных в частности. Сегодня арестованные не могут привлекаться к труду, и их наказание заключается только в изоляции. Возможно, имеет смысл подумать над другими видами административного наказания», – написала уполномоченный.

По данным судебного департамента при Верховном суде России, в 2021 г. административный арест в рамках рассмотрения дел об административных правонарушениях судами общей юрисдикции применялся 808 280 раз.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на председателя правления Национальной ассоциации профессионалов кадрового обеспечения в строительстве и промышленности (НАПКО-СП) Сергея Быстрова сообщало, что в России к работе на стройках привлечены около 5000 заключенных. Было создано 114 исправительных центров.

В июне 2021 г. зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что потенциально можно привлечь к строительству около 180 000 заключенных, которые имеют право не находиться в местах заключения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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