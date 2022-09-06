Москалькова: нужно обсудить вопрос привлечения административно арестованных к труду
Вопрос привлечения к труду граждан, находящихся под административным арестом, необходимо обсудить, заявила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Отдельного обсуждения требует вопрос об эффективности административного ареста как меры наказания, о привлечении к труду административно арестованных в частности. Сегодня арестованные не могут привлекаться к труду, и их наказание заключается только в изоляции. Возможно, имеет смысл подумать над другими видами административного наказания», – написала уполномоченный.
По данным судебного департамента при Верховном суде России, в 2021 г. административный арест в рамках рассмотрения дел об административных правонарушениях судами общей юрисдикции применялся 808 280 раз.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на председателя правления Национальной ассоциации профессионалов кадрового обеспечения в строительстве и промышленности (НАПКО-СП) Сергея Быстрова сообщало, что в России к работе на стройках привлечены около 5000 заключенных. Было создано 114 исправительных центров.
В июне 2021 г. зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что потенциально можно привлечь к строительству около 180 000 заключенных, которые имеют право не находиться в местах заключения.