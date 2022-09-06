Чернышенко рассказал о планах запустить 5G в России с 2024 года

После начала спецоперации России на Украине развитие связи 5G в стране оказалось под угрозой. С российского рынка ушли основные поставщики телеком-оборудования Nokia и Ericsson после введения санкций против России. В июне «Ростех» предложил новую версию «дорожной карты» развития сетей 5G, в которой фокус делается не на 5G, а на предыдущем поколении связи — LTE.