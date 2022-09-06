Чернышенко рассказал о планах запустить 5G в России с 2024 года
Развертывание сетей связи стандарта 5G в России запланировано с 2024 г., 5G запустят на частотах 4,4-4,9 ГГц. Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил «Интерфаксу» в кулуарах Восточного экономического форума 2022.
«Частоты уже определены — это 4,4-4,9 ГГц в качестве приоритетных. И мы ожидаем начала строительства сетей на нашем российском оборудовании уже начиная с 2024 г.», — сказал он.
Чернышенко подчеркнул, что оборудование будет разработано полностью на «отечественных решениях». За строительство сетей отвечает «Ростех», уточнил вице-премьер.
В начале июля Минцифры России предложило передать частоты в диапазоне 24,25-27,5 ГГц в пользу 5G. Отмечалось, что полосы в диапазоне 4 ГГц также можно перевести в гражданское пользование. В ведомстве отметили, что инициатива поспособствует операторам при развитии 5G в России.
После начала спецоперации России на Украине развитие связи 5G в стране оказалось под угрозой. С российского рынка ушли основные поставщики телеком-оборудования Nokia и Ericsson после введения санкций против России. В июне «Ростех» предложил новую версию «дорожной карты» развития сетей 5G, в которой фокус делается не на 5G, а на предыдущем поколении связи — LTE.
Также в июле «Коммерсантъ» сообщил, что «Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио готовят проект по разработке оборудования связи шестого поколения 6G. По данным газеты, на разработку инициативы специалисты просят более 30 млрд руб.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса