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Чернышенко рассказал о планах запустить 5G в России с 2024 года

Ведомости

Развертывание сетей связи стандарта 5G в России запланировано с 2024 г., 5G запустят на частотах 4,4-4,9 ГГц. Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил «Интерфаксу» в кулуарах Восточного экономического форума 2022.

«Частоты уже определены — это 4,4-4,9 ГГц в качестве приоритетных. И мы ожидаем начала строительства сетей на нашем российском оборудовании уже начиная с 2024 г.», — сказал он.

Чернышенко подчеркнул, что оборудование будет разработано полностью на «отечественных решениях». За строительство сетей отвечает «Ростех», уточнил вице-премьер.

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В начале июля Минцифры России предложило передать частоты в диапазоне 24,25-27,5 ГГц в пользу 5G. Отмечалось, что полосы в диапазоне 4 ГГц также можно перевести в гражданское пользование. В ведомстве отметили, что инициатива поспособствует операторам при развитии 5G в России.

После начала спецоперации России на Украине развитие связи 5G в стране оказалось под угрозой. С российского рынка ушли основные поставщики телеком-оборудования Nokia и Ericsson после введения санкций против России. В июне «Ростех» предложил новую версию «дорожной карты» развития сетей 5G, в которой фокус делается не на 5G, а на предыдущем поколении связи — LTE.

Также в июле «Коммерсантъ» сообщил, что «Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио готовят проект по разработке оборудования связи шестого поколения 6G. По данным газеты, на разработку инициативы специалисты просят более 30 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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