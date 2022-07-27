В России запустят работу над созданием оборудования для 6G

Большинство операторов связи строят сети на оборудовании с поддержкой 5G, однако в коммерческой эксплуатации таких сетей в России ни у кого нет, потому что частоты для него заняты спецслужбами. В «Вымпелкоме» заявили, что прежде чем говорить о 6G, нужно сосредоточиться на постепенном расширении полос LTE, а также модернизировать и поддерживать инфраструктуру 4G, а в перспективе — 5G. В компании отметили, что переход даже к 5G не будет ощутимо заметен для обывателя, не говоря о 6G.