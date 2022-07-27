В России запустят работу над созданием оборудования для 6G
«Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио готовят проект по разработке оборудования связи шестого поколения 6G и запросили на это более 30 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом разработки проекта. Предполагается, что оборудование будет разработано к 2025 г.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры, Минобрнауки и Минфину до 1 августа предусмотреть в бюджете дополнительное финансирование НИОКР в сфере сетей 6G. В аппарате вице-премьера подтвердили, что такое поручение было дано.
Гендиректор НИИ радио Олег Иванов подтвердил изданию, что НИИ и «Сколтех» подготовили предложения по созданию оборудования для сетей 6G. По его словам, о деталях и финансировании проекта пока рано говорить. Он рассказал, что в рамках проекта будет разработано оборудование для 6G от уровня прототипов до постановки на производство, будут решаться вопросы компонентной базы, разработана нормативно-правовая база и проведены исследования электромагнитной безопасности новых сетей.
«Сколтех» и НИИР предложили внести изменения в «дорожную карту» развития сетей 5G. Ее разработал «Ростех», расходы на реализацию проекта составляют 208,15 млрд руб., из них 28,8 млрд руб. из бюджета. В марте из-за санкций «Ростех» предложил новую версию «дорожной карты», в которой фокус делается не на 5G, а на предыдущем поколении связи — LTE. В «Ростехе» изданию заявили, что разработка стандарта 6G находится на начальной стадии — сейчас очерчены ожидания от стандарта.
Большинство операторов связи строят сети на оборудовании с поддержкой 5G, однако в коммерческой эксплуатации таких сетей в России ни у кого нет, потому что частоты для него заняты спецслужбами. В «Вымпелкоме» заявили, что прежде чем говорить о 6G, нужно сосредоточиться на постепенном расширении полос LTE, а также модернизировать и поддерживать инфраструктуру 4G, а в перспективе — 5G. В компании отметили, что переход даже к 5G не будет ощутимо заметен для обывателя, не говоря о 6G.
В «Мегафоне» поприветствовали научные изыскания по 6G, но отметили, что о конкретных перспективах пока рано говорить. В Tele2 пока не принимают участия в этом проекте, но считают это направление важным для развития отрасли.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса