Комендант Бердянска скончался после покушения

Ранее сегодня Рогов сообщил об артобстреле вооруженными силами Украины подконтрольного России города Энергодар. В результате была повреждена линия электропередачи, город был обесточен, сейчас водоснабжение и электроснабжение восстановлены. Также в результате случившегося произошла утечка мазута в водопровод, предназначенный для охлаждения Запорожской АЭС. Однако к настоящему моменту утечка купирована, последствий для станции не было.