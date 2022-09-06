Комендант Бердянска скончался после покушения
Комендант Бердянска Артем Бардин умер от ранений, полученных в результате теракта у здания городской администрации, сообщил член пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в комментарии ТАСС.
«Скончался, к сожалению, в больнице. Такие случаи [терактов] у нас регулярные», – сказал он.
Автомобиль Бардина подорвали сегодня днем, он в тяжелом состоянии был госпитализирован. Местные власти назвали произошедшее терактом, за которым стоят «террористы Зеленского», отмечали «РИА Новости».
Ранее сегодня Рогов сообщил об артобстреле вооруженными силами Украины подконтрольного России города Энергодар. В результате была повреждена линия электропередачи, город был обесточен, сейчас водоснабжение и электроснабжение восстановлены. Также в результате случившегося произошла утечка мазута в водопровод, предназначенный для охлаждения Запорожской АЭС. Однако к настоящему моменту утечка купирована, последствий для станции не было.
В конце августа в результате теракта погиб замначальника ГАИ Бердянска Александр Колесников: взрывное устройство было закреплено на высоте более трех метров на дереве у забора оздоровительного центра, рядом с которым остановил свою машину Колесников. Сам погибший находился в том месте случайно, утверждали местные власти.
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