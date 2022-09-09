Под Ростовом задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки
Житель Ростовской области задержан по подозрению в убийстве 14-летней школьницы, говорится в сообщении СУ СК по региону.
7 сентября 14-летняя девочка из хутора Прохоровка ушла в школу, но домой не вернулась. Начались ее поиски. Через два дня в лесополосе на окраине района было найдено ее тело с признаками насильственной смерти.
«Следователями по подозрению в совершении преступления задержан житель села Прохоровка Красносулинского района, 1988 г. р. В настоящее время с его участием проводятся необходимые следственные действия», — говорится в сообщении.
По данным «Известий», при обыске в доме задержанного был найден рюкзак убитой школьницы. Кроме того, по предварительной информации, мужчина был ранее судим за грабеж, убийство и квартирную кражу.
В июле Костромской областной суд приговорил к пожизненному заключению обвиняемых в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки в Костроме. В начале января стало известно об исчезновении пятилетней девочки в Костроме. Пропавшего ребенка искали следователи, полицейские и добровольцы отряда «Лиза Алерт». Позднее ее тело нашли в комнате одного из общежитий города. На следующий день полиция задержала двух подозреваемых 24 и 44 лет — Вадима Белякова и Дениса Герасимова, оба ранее были судимы, один из них — за педофилию. Задержанные признались в убийстве ребенка.
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