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Общество

Под Ростовом задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки

Ведомости

Житель Ростовской области задержан по подозрению в убийстве 14-летней школьницы, говорится в сообщении СУ СК по региону.

7 сентября 14-летняя девочка из хутора Прохоровка ушла в школу, но домой не вернулась. Начались ее поиски. Через два дня в лесополосе на окраине района было найдено ее тело с признаками насильственной смерти.

«Следователями по подозрению в совершении преступления задержан житель села Прохоровка Красносулинского района, 1988 г. р. В настоящее время с его участием проводятся необходимые следственные действия», — говорится в сообщении.

По данным «Известий», при обыске в доме задержанного был найден рюкзак убитой школьницы. Кроме того, по предварительной информации, мужчина был ранее судим за грабеж, убийство и квартирную кражу.

В июле Костромской областной суд приговорил к пожизненному заключению обвиняемых в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки в Костроме. В начале января стало известно об исчезновении пятилетней девочки в Костроме. Пропавшего ребенка искали следователи, полицейские и добровольцы отряда «Лиза Алерт». Позднее ее тело нашли в комнате одного из общежитий города. На следующий день полиция задержала двух подозреваемых 24 и 44 лет — Вадима Белякова и Дениса Герасимова, оба ранее были судимы, один из них — за педофилию. Задержанные признались в убийстве ребенка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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