Под Ростовом задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки

В июле Костромской областной суд приговорил к пожизненному заключению обвиняемых в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки в Костроме. В начале января стало известно об исчезновении пятилетней девочки в Костроме. Пропавшего ребенка искали следователи, полицейские и добровольцы отряда «Лиза Алерт». Позднее ее тело нашли в комнате одного из общежитий города. На следующий день полиция задержала двух подозреваемых 24 и 44 лет — Вадима Белякова и Дениса Герасимова, оба ранее были судимы, один из них — за педофилию. Задержанные признались в убийстве ребенка.