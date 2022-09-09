По делу о госизмене арестовали еще одного россиянина

Ранее по делу о госизмене также были арестованы директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк, главный научный сотрудник этого же института Анатолий Маслов и заведующий Лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер. Последний ученый скончался через два дня после задержания в больнице Москвы, куда его перевели из СИЗО. Сообщалось, что у Колкера диагностировали рак четвертой стадии. По данным родственников ученого, его обвиняли в сотрудничестве с китайскими спецслужбами.