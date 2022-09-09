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Общество

По делу о госизмене арестовали еще одного россиянина

Ведомости

В Мещанский суд Москвы поступило дело в отношении гражданина России Михаила Баранова по обвинению в госизмене, об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Его арестовали до 7 ноября. Его подозревают в том, что он пытался передать иностранному государству сведения, составляющие государственную тайну.

«В отношении Баранова Михаила Владимировича судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 ноября 2022 г.», — сказано в сообщении. Детали дела не раскрываются, поскольку его материалы находятся под грифом «секретно».

Ранее по делу о госизмене также были арестованы директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк, главный научный сотрудник этого же института Анатолий Маслов и заведующий Лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер. Последний ученый скончался через два дня после задержания в больнице Москвы, куда его перевели из СИЗО. Сообщалось, что у Колкера диагностировали рак четвертой стадии. По данным родственников ученого, его обвиняли в сотрудничестве с китайскими спецслужбами.

Согласно статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ), нарушением закона считается шпионаж, передача чужому государству или международным организациям сведений, которые составляют государственную тайну, а также переход на сторону противника. Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 000 руб. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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