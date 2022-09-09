ВЦИОМ: уровень доверия Путину превышает 80%

Уровень доверия президенту Владимиру Путину среди россиян составил 80,3%, что на 0,8 п. п. ниже, чем неделю назад, следует из данных ВЦИОМа. Опрос проводился в неделю с 29 августа по 4 сентября, в нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.