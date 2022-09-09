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ВЦИОМ: уровень доверия Путину превышает 80%

Ведомости

Уровень доверия президенту Владимиру Путину среди россиян составил 80,3%, что на 0,8 п. п. ниже, чем неделю назад, следует из данных ВЦИОМа. Опрос проводился в неделю с 29 августа по 4 сентября, в нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.

Помимо этого ВЦИОМ изучил отношение россиян к главам партий. В частности, уровень доверия председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову составил 30,8% (-2,8 п. п. за неделю), руководителю фракции «Справедливая Россия» Сергею Миронову доверяют 29,9% опрошенных (-1,8 п. п. за неделю), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 16,5% (-1 п. п. за неделю), а председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 10,1% (-0,8 п. п. за неделю).

Также ВЦИОМ собрал среди россиян данные по поддержке партий. «Единая Россия» получила 39,4% положительных голосов (-0,8 п. п. за неделю), КПРФ — 10,3% (+0,1 п. п. за неделю), ЛДПР — 8,3% (+0,2 п. п. за неделю), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 6,2% (+0,5 п. п. за неделю) и «Новые люди» — 4,2% (-0,6 п. п. за неделю).

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты исследования об уровне поддержки россиянами специальной военной операции на Украине. По данным опроса, 70% россиян одобряют проведение спецоперации. При этом 18% оценивают такой шаг негативно.

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Ранее по теме: ВЦИОМ: 70% россиян поддерживают спецоперацию на Украине

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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