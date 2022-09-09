Минюст исключил из ресстра НКО-иноагентов фонд «Гуманитарное действие»
Министерство юстиции России исключило из реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента, петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие». Об этом сообщили в ведомстве.
«Основаниями для исключения из реестра стали прекращение организацией выполнения функций иностранного агента и результаты проверки, проведенной главным управлением Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», – говорится в сообщении Минюста.
18 февраля 2022 г. Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Минюста о включении «Гуманитарного действия» в реестр НКО-иноагентов. Суд обязал исключить фонд из реестра. Как сообщал директор по развитию фонда Александр Лахов, это первое в России решение, когда суд исключил из реестра организацию или физлицо, которое было внесено Минюстом в реестр иностранных агентов.
Фонд «Гуманитарное действие» работает с 2001 г., в реестр НКО-иноагентов он был включен в декабре 2020 г. Фонд проводит анонимное бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию, а также помогает людям, употребляющим наркотики, людям с ВИЧ начать или продолжить антиретровирусную терапию, получить лекарства от гепатитов и туберкулеза, восстановить документы и проч.