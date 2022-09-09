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Минюст исключил из ресстра НКО-иноагентов фонд «Гуманитарное действие»

Ведомости

Министерство юстиции России исключило из реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента, петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие». Об этом сообщили в ведомстве.

«Основаниями для исключения из реестра стали прекращение организацией выполнения функций иностранного агента и результаты проверки, проведенной главным управлением Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», – говорится в сообщении Минюста.

18 февраля 2022 г. Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Минюста о включении «Гуманитарного действия» в реестр НКО-иноагентов. Суд обязал исключить фонд из реестра. Как сообщал директор по развитию фонда Александр Лахов, это первое в России решение, когда суд исключил из реестра организацию или физлицо, которое было внесено Минюстом в реестр иностранных агентов.

Фонд «Гуманитарное действие» работает с 2001 г., в реестр НКО-иноагентов он был включен в декабре 2020 г. Фонд проводит анонимное бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию, а также помогает людям, употребляющим наркотики, людям с ВИЧ начать или продолжить антиретровирусную терапию, получить лекарства от гепатитов и туберкулеза, восстановить документы и проч.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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