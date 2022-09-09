Минюст исключил из ресстра НКО-иноагентов фонд «Гуманитарное действие»

Фонд «Гуманитарное действие» работает с 2001 г., в реестр НКО-иноагентов он был включен в декабре 2020 г. Фонд проводит анонимное бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию, а также помогает людям, употребляющим наркотики, людям с ВИЧ начать или продолжить антиретровирусную терапию, получить лекарства от гепатитов и туберкулеза, восстановить документы и проч.