Суд в России впервые исключил НКО из реестра иноагентов
«Только что Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Министерства юстиции России о включении Санкт-Петербургского благотворительного фонда "Гуманитарное действие" в реестр НКО-иноагентов. Суд обязал исключить фонд из реестра НКО-иноагентов», — написал Лахов.
Он подчеркнул, что это первое в России решение, когда суд исключил из реестра организацию или физлицо, которое было внесено Минюстом в реестр иностранных агентов.
Фонд «Гуманитарное действие» работает в России с 2001 г., он был признан Минюстом НКО-иноагентом в августе прошлого года.
Фонд проводит анонимное бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию, а также помогает людям, употребляющим наркотики, людям с ВИЧ начать или продолжить антиретровирусную терапию, получить лекарства от гепатитов и туберкулеза, восстановить документы и проч.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц — в конце 2020-го.