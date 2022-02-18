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Общество

Суд в России впервые исключил НКО из реестра иноагентов

Ведомости

Санкт-Петербургский городской суд 18 февраля отменил решение Минюста о включении благотворительного фонда «Гуманитарное действие» в реестр НКО-иноагентов. Об этом сообщил у себя в Facebook директор по развитию фонда Александр Лахов.

«Только что Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Министерства юстиции России о включении Санкт-Петербургского благотворительного фонда "Гуманитарное действие" в реестр НКО-иноагентов. Суд обязал исключить фонд из реестра НКО-иноагентов», — написал Лахов.

Он подчеркнул, что это первое в России решение, когда суд исключил из реестра организацию или физлицо, которое было внесено Минюстом в реестр иностранных агентов. 

Фонд «Гуманитарное действие» работает в России с 2001 г., он был признан Минюстом НКО-иноагентом в августе прошлого года.  

Фонд проводит анонимное бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию, а также помогает людям, употребляющим наркотики, людям с ВИЧ начать или продолжить антиретровирусную терапию, получить лекарства от гепатитов и туберкулеза, восстановить документы и проч. 

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц — в конце 2020-го.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных