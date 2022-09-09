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В Уфе загорелся торговый центр «Меркурий»

Ведомости

В торговом центре «Меркурий» в Уфе произошел пожар, сообщили в прокуратуре Башкортостана.

По предварительным данным, возгорание произошло в 21:40 по местному времени, площадь пожара составляет порядка 1500 кв. м., пострадавших нет. «Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств по факту крупного пожара в торговом  центре Уфы. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Республики Башкортостан Александр Грязников и и.о. прокурора Орджоникидзевского района  Уфы Динар Ишмухаметов», – говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.

В МЧС России сообщили, что на ликвидации пожара задействовано 78 человек.

3 августа произошел пожар на одном из складов Ozon в Истринском районе Московской области. Ущерб от возгорания тогда оценили примерно в 10 млрд руб. На следующий день пожарные ликвидировали открытое горение на складе компании. Для ликвидации огня было привлечено 133 пожарных и 45 единиц техники. Площадь пожара составила 55 000 кв. м.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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