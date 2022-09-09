В Уфе загорелся торговый центр «Меркурий»
В торговом центре «Меркурий» в Уфе произошел пожар, сообщили в прокуратуре Башкортостана.
По предварительным данным, возгорание произошло в 21:40 по местному времени, площадь пожара составляет порядка 1500 кв. м., пострадавших нет. «Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств по факту крупного пожара в торговом центре Уфы. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Республики Башкортостан Александр Грязников и и.о. прокурора Орджоникидзевского района Уфы Динар Ишмухаметов», – говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.
В МЧС России сообщили, что на ликвидации пожара задействовано 78 человек.
3 августа произошел пожар на одном из складов Ozon в Истринском районе Московской области. Ущерб от возгорания тогда оценили примерно в 10 млрд руб. На следующий день пожарные ликвидировали открытое горение на складе компании. Для ликвидации огня было привлечено 133 пожарных и 45 единиц техники. Площадь пожара составила 55 000 кв. м.