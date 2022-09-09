В Уфе загорелся торговый центр «Меркурий»

По предварительным данным, возгорание произошло в 21:40 по местному времени, площадь пожара составляет порядка 1500 кв. м., пострадавших нет. «Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств по факту крупного пожара в торговом центре Уфы. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Республики Башкортостан Александр Грязников и и.о. прокурора Орджоникидзевского района Уфы Динар Ишмухаметов», – говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.