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В Приморье ввели режим ЧС федерального характера из-за наводнения

Ведомости

В Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера, соответствующее решение принято Правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщается на сайте МЧС России.

«Решением комиссии в регионе установлен федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию», – сообщил глава ведомства Александр Куренков.

На заседании комиссии, в которой принял участие и губернатор Приморья Олег Кожемяко, было зафиксировано, что наводнение, вызванное двумя тайфунами и сходом грязевого потока, привело к сильнейшему за всю историю наблюдений нарушению работы транспортной инфраструктуры, энергетики, коммунального и сельского хозяйства региона.

Ущерб от наводнения уже превысил 3 млрд руб., работы по устранению последствий непогоды будут профинансированы из резервного фонда правительства России.

По информации регионального управления МЧС, остаются подтопленными 63 частных дома и 180 приусадебных участков в шести населенных пунктах, поврежден 21 мост, дорожное сообщение с 11 населенными пунктами было нарушено. Вертолетам Ми-8 сотрудники МЧС эвакуировали 113 человек, в ходе проведения спасательных работ были спасены 96 человек. Всего над устранением последствий стихии в регионе работают 750 человек и 299 единиц техники. В Приморье было доставлено 24,5 т гуманитарной помощи.

Ранее Кожемяко сообщил о гибели трех человек из-за тайфуна «Хинамнор», прошедшего в Приморье в начале прошлой недели, в некоторых районах края выпало свыше 200% месячной нормы осадков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных