В Приморье ввели режим ЧС федерального характера из-за наводнения
В Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера, соответствующее решение принято Правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщается на сайте МЧС России.
«Решением комиссии в регионе установлен федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию», – сообщил глава ведомства Александр Куренков.
На заседании комиссии, в которой принял участие и губернатор Приморья Олег Кожемяко, было зафиксировано, что наводнение, вызванное двумя тайфунами и сходом грязевого потока, привело к сильнейшему за всю историю наблюдений нарушению работы транспортной инфраструктуры, энергетики, коммунального и сельского хозяйства региона.
Ущерб от наводнения уже превысил 3 млрд руб., работы по устранению последствий непогоды будут профинансированы из резервного фонда правительства России.
По информации регионального управления МЧС, остаются подтопленными 63 частных дома и 180 приусадебных участков в шести населенных пунктах, поврежден 21 мост, дорожное сообщение с 11 населенными пунктами было нарушено. Вертолетам Ми-8 сотрудники МЧС эвакуировали 113 человек, в ходе проведения спасательных работ были спасены 96 человек. Всего над устранением последствий стихии в регионе работают 750 человек и 299 единиц техники. В Приморье было доставлено 24,5 т гуманитарной помощи.
Ранее Кожемяко сообщил о гибели трех человек из-за тайфуна «Хинамнор», прошедшего в Приморье в начале прошлой недели, в некоторых районах края выпало свыше 200% месячной нормы осадков.
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