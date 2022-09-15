В Приморье ввели режим ЧС федерального характера из-за наводнения

По информации регионального управления МЧС, остаются подтопленными 63 частных дома и 180 приусадебных участков в шести населенных пунктах, поврежден 21 мост, дорожное сообщение с 11 населенными пунктами было нарушено. Вертолетам Ми-8 сотрудники МЧС эвакуировали 113 человек, в ходе проведения спасательных работ были спасены 96 человек. Всего над устранением последствий стихии в регионе работают 750 человек и 299 единиц техники. В Приморье было доставлено 24,5 т гуманитарной помощи.