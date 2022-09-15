Российский национальный оркестр не будет продлевать договор с Плетневым
Российский национальный оркестр (РНО) сообщил в своих соцсетях, что не собирается продлевать трудовой договор со своим основателем и художественным руководителем Михаилом Плетневым.
«Принятие такого решения руководством оркестра связано с необходимостью построения долгосрочной стратегии развития коллектива, что невозможно в условиях фактического отсутствия художественного руководителя, а также непредоставлением им информации учредителю о своих планах и перспективах дальнейшей работы с коллективом», – говорится в сообщении.
В пресс-службе оркестра пояснили, что ощутимый творческий контакт с худруком отсутствует с конца 2020 г., а фактическую работу с оркестром осуществляют приглашенные дирижеры. Сам Плетнев преимущественно находится за пределами России, добавили там.
Поиск нового худрука может занять время, подчеркнули в РНО.
Народный артист России, пианист и дирижер Михаил Плетнев основал Российский национальный оркестр в 1990 г., через десять лет после того, как дебютировал в качестве дирижера. Как отмечается на сайте РНО, Плетнев также сотрудничал в качестве приглашенного дирижера с Малеровским камерным оркестром, Королевским оркестром Консертгебау, Токийским филармоническим оркестром, Лондонским филармоническим оркестром и др. Плетнев – кавалер Орденов «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней, лауреат Премии президента РФ и других наград. Сам же РНО входит, согласно международным рейтингам, в двадцатку лучших оркестров мира.
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