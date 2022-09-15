Российский национальный оркестр не будет продлевать договор с Плетневым

Народный артист России, пианист и дирижер Михаил Плетнев основал Российский национальный оркестр в 1990 г., через десять лет после того, как дебютировал в качестве дирижера. Как отмечается на сайте РНО, Плетнев также сотрудничал в качестве приглашенного дирижера с Малеровским камерным оркестром, Королевским оркестром Консертгебау, Токийским филармоническим оркестром, Лондонским филармоническим оркестром и др. Плетнев – кавалер Орденов «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней, лауреат Премии президента РФ и других наград. Сам же РНО входит, согласно международным рейтингам, в двадцатку лучших оркестров мира.