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Российский национальный оркестр не будет продлевать договор с Плетневым

Ведомости

Российский национальный оркестр (РНО) сообщил в своих соцсетях, что не собирается продлевать трудовой договор со своим основателем и художественным руководителем Михаилом Плетневым.

«Принятие такого решения руководством оркестра связано с необходимостью построения долгосрочной стратегии развития коллектива, что невозможно в условиях фактического отсутствия художественного руководителя, а также непредоставлением им информации учредителю о своих планах и перспективах дальнейшей работы с коллективом», – говорится в сообщении.

В пресс-службе оркестра пояснили, что ощутимый творческий контакт с худруком отсутствует с конца 2020 г., а фактическую работу с оркестром осуществляют приглашенные дирижеры. Сам Плетнев преимущественно находится за пределами России, добавили там.

Поиск нового худрука может занять время, подчеркнули в РНО.

Народный артист России, пианист и дирижер Михаил Плетнев основал Российский национальный оркестр в 1990 г., через десять лет после того, как дебютировал в качестве дирижера. Как отмечается на сайте РНО, Плетнев также сотрудничал в качестве приглашенного дирижера с Малеровским камерным оркестром, Королевским оркестром Консертгебау, Токийским филармоническим оркестром, Лондонским филармоническим оркестром и др. Плетнев – кавалер Орденов «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней, лауреат Премии президента РФ и других наград. Сам же РНО входит, согласно международным рейтингам, в двадцатку лучших оркестров мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных