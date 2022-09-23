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Общество

Почти половина россиян отметила привлекательность умеющих переживать кризисы компаний

Ведомости

Около половины (47%) россиян считают наиболее привлекательной компанией ту, которая давно представлена на рынке и умеет справляться с кризисами, следует из данных совместного исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» о том, на какие критерии чаще всего ориентируются соискатели при выборе работы (копия есть у «Ведомостей»).

«Почти половина участников (47%) считают самым важным возраст компании и умение переживать кризисные периоды. 36% респондентов ассоциируют бренд работодателя и людей, работающих в компании, им важны известность марки, бренда или продукта, относящихся к компании. Каждый третий (32%) оценивает привлекательность работодателя по уровню оплаты труда», — сказано в сообщении. 

Помимо этого, чуть меньше трети (30%) ориентируются на хорошо развитые региональные сети, а 28% — на репутацию компании. При этом только 20% отметили, что работодатель становится привлекательным, если соискателю интересна сфера деятельности компании. Каждый шестой обращает внимание на льготы и внутрикорпоративные бонусы. 

В опросе приняли участие более 3700 респондентов старше 18 лет из всех регионов России.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных