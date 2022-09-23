Почти половина россиян отметила привлекательность умеющих переживать кризисы компаний
Около половины (47%) россиян считают наиболее привлекательной компанией ту, которая давно представлена на рынке и умеет справляться с кризисами, следует из данных совместного исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» о том, на какие критерии чаще всего ориентируются соискатели при выборе работы (копия есть у «Ведомостей»).
«Почти половина участников (47%) считают самым важным возраст компании и умение переживать кризисные периоды. 36% респондентов ассоциируют бренд работодателя и людей, работающих в компании, им важны известность марки, бренда или продукта, относящихся к компании. Каждый третий (32%) оценивает привлекательность работодателя по уровню оплаты труда», — сказано в сообщении.
Помимо этого, чуть меньше трети (30%) ориентируются на хорошо развитые региональные сети, а 28% — на репутацию компании. При этом только 20% отметили, что работодатель становится привлекательным, если соискателю интересна сфера деятельности компании. Каждый шестой обращает внимание на льготы и внутрикорпоративные бонусы.
В опросе приняли участие более 3700 респондентов старше 18 лет из всех регионов России.
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