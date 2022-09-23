Почти половина россиян отметила привлекательность умеющих переживать кризисы компаний

Около половины (47%) россиян считают наиболее привлекательной компанией ту, которая давно представлена на рынке и умеет справляться с кризисами, следует из данных совместного исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» о том, на какие критерии чаще всего ориентируются соискатели при выборе работы (копия есть у «Ведомостей»).