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Умер режиссер «Вечного зова» и «Тени исчезают в полночь» Краснопольский

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Скончался советский и российский режиссер и сценарист Владимир Краснопольский, сообщил Союз кинематографистов России (СКР). Краснопольскому было 89 лет.

«Приносим соболезнования родным и близким Владимира Аркадьевича», — сообщила пресс-служба СКР.

В 1955 г. режиссер окончил историко-филологический факультет Уральского университета , в 1963 г. — режиссерский факультет ВГИКа. С1964 г. работал режиссером-постановщиком на киностудии «Мосфильм».

Краснопольский совместно с троюродным братом Валерием Усковым снял фильмы и телевизионные сериалы, в том числе, «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден», «Отец и сын», «Соучастие в убийстве», «Ночные забавы», «Воровка», «Ермак», «Нина», «Сыщики», «Две судьбы», «Провинциалы» и др.

Краснопольский удостоился ряда наград, в том числе лауреата Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалера орденов «Знак Почета», «Ордена Почета», «За заслуги перед Отечеством»(IV и III степени).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных