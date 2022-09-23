Умер режиссер «Вечного зова» и «Тени исчезают в полночь» Краснопольский

Краснопольский совместно с троюродным братом Валерием Усковым снял фильмы и телевизионные сериалы, в том числе, «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден», «Отец и сын», «Соучастие в убийстве», «Ночные забавы», «Воровка», «Ермак», «Нина», «Сыщики», «Две судьбы», «Провинциалы» и др.