Умер режиссер «Вечного зова» и «Тени исчезают в полночь» Краснопольский
Скончался советский и российский режиссер и сценарист Владимир Краснопольский, сообщил Союз кинематографистов России (СКР). Краснопольскому было 89 лет.
«Приносим соболезнования родным и близким Владимира Аркадьевича», — сообщила пресс-служба СКР.
В 1955 г. режиссер окончил историко-филологический факультет Уральского университета , в 1963 г. — режиссерский факультет ВГИКа. С1964 г. работал режиссером-постановщиком на киностудии «Мосфильм».
Краснопольский совместно с троюродным братом Валерием Усковым снял фильмы и телевизионные сериалы, в том числе, «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден», «Отец и сын», «Соучастие в убийстве», «Ночные забавы», «Воровка», «Ермак», «Нина», «Сыщики», «Две судьбы», «Провинциалы» и др.
Краснопольский удостоился ряда наград, в том числе лауреата Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалера орденов «Знак Почета», «Ордена Почета», «За заслуги перед Отечеством»(IV и III степени).
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