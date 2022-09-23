Умер кинодраматург Борис Добродеев

Добродеев окончил сценарный факультет ВГИКа в 1949 г., после этого работал на студии «Венфильм» (Австрия), затем был заместителем главного редактора киностудии «Мосфильм», сотрудничал с Ленинградской студией документальных фильмов (ЛСДФ).