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Умер кинодраматург Борис Добродеев

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Российский кинодраматург Борис Добродеев скончался на 96-м году жизни, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов РФ.

«Союз кинематографистов России, Гильдия кинодраматургов приносят глубокие соболезнования родным и близким Бориса Тихоновича», — говорится в сообщении.

Добродеев окончил сценарный факультет ВГИКа в 1949 г., после этого работал на студии «Венфильм» (Австрия), затем был заместителем главного редактора киностудии «Мосфильм», сотрудничал с Ленинградской студией документальных фильмов (ЛСДФ).

Его самые знаменитые киноработы включают в себя «Негромкое кино Бориса Барнета», «Любимое кино Сталина», «Софья Ковалевская», «Особо важное задание», «Жизнь Бетховена», «Красный дипломат», «Страницы жизни Леонида Красина», «Материнское поле», «Первый учитель» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных