Умер кинодраматург Борис Добродеев
Российский кинодраматург Борис Добродеев скончался на 96-м году жизни, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов РФ.
«Союз кинематографистов России, Гильдия кинодраматургов приносят глубокие соболезнования родным и близким Бориса Тихоновича», — говорится в сообщении.
Добродеев окончил сценарный факультет ВГИКа в 1949 г., после этого работал на студии «Венфильм» (Австрия), затем был заместителем главного редактора киностудии «Мосфильм», сотрудничал с Ленинградской студией документальных фильмов (ЛСДФ).
Его самые знаменитые киноработы включают в себя «Негромкое кино Бориса Барнета», «Любимое кино Сталина», «Софья Ковалевская», «Особо важное задание», «Жизнь Бетховена», «Красный дипломат», «Страницы жизни Леонида Красина», «Материнское поле», «Первый учитель» и др.
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