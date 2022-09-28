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В Новосибирской области объявили в розыск первых уклонистов от мобилизации

Ведомости

Новосибирские власти объявили в розыск первых уклонистов от частичной мобилизации. Об этом рассказал военный комиссар региона Евгений Кудрявцев, передает портал «Сибкрай».

По его словам, данные об уклонистах передаются полиции, когда граждан невозможно найти для вручения повестки. Это в том числе касается россиян, которые не живут по месту прописки, из-за чего им не могут передать повестку.

«Сейчас они могут попасть под категорию разыскиваемых граждан», — пояснил Кудрявцев в прямом эфире новостного агентства ОТС-Горсайт. По его словам, первых уклонистов уже разыскивают.

Он также рассказал, как ищут людей для вручения повесток. Сначала сотрудники военкомата приходят по месту жительства, опрашивают соседей. Если застать человека не удается, то прийти могут и на другой день. Следующий шаг, если вручить повестку не получается, — обращение в полицию и объявление человека в розыск. 

При этом Кудрявцев напомнил, что вручение повестки не означает автоматически призыва на военную службу. Он добавил, что все подробности о хронических заболеваниях человека и других факторах, мешающих пройти военную службу, уточняются в комиссариате.

Накануне в МВД Казахстана сообщили, что республика будет выдавать уклонистов от частичной мобилизации российским властям, если те объявлены в розыск. «У двух государств есть договор о выдаче преступников и подозреваемых в преступлениях», — пояснил глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Под призыв попадают 300 000 граждан, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. При этом военный комиссар Новосибирской области уточнил, что вручение повестки при отсутствии боевого опыта не является ошибкой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных