В Новосибирской области объявили в розыск первых уклонистов от мобилизации

Он также рассказал, как ищут людей для вручения повесток. Сначала сотрудники военкомата приходят по месту жительства, опрашивают соседей. Если застать человека не удается, то прийти могут и на другой день. Следующий шаг, если вручить повестку не получается, — обращение в полицию и объявление человека в розыск.