Суд вынес приговор по делу о гибели 24 человек при сходе вагонов метро в Москве
Пресненский райсуд Москвы приговорил к условным срокам фигурантов дела о коммерческом подкупе, возбужденного после гибели 24 человек в московском метро в 2014 г., сообщило «РИА Новости».
Наказания были назначены в зависимости от роли фигурантов в совершении преступления. Бывший заместитель директора «Спецтехреконструкция» Анатолий Круглов был приговорен к двум годам условно с двумя годами испытательного срока, сотрудники ГУП «Московский метрополитен» Николай Мельников и Виталий Соколов получили три и два года условно с двухлетним испытательным сроком.
Как сообщал Следственный комитет (СК) России, в 2013 г. «Спецтехреконструкция» выполняла строительные работы в московском метро – компания должна была выполнить врезку стрелочного перевода на путях перегона «Парк Победы» – «Славянский бульвар». При этом работников нужной квалификации в штате не было. Чтобы создать видимость успешного выполнения работы, Круглов обратился к Мельникову и предложил за денежное вознаграждение организовать выполнение работ. Мельников поручил это своему подчиненному – мастеру пути Виталию Соколову, а тот, в свою очередь – монтерам. За выполнение работ Круглов передал им 150 000 руб.
15 июля 2014 г. около 8.30 на перегоне между станциями «Парк победы» и «Славянский бульвар» три вагона электропоезда сошли с рельсов. В результате аварии погибли 24 человека, 188 получили телесные повреждения различной степени тяжести. «Московскому метрополитену» был причинен материальный ущерб на сумму свыше 331,7 млн руб.
В ноябре 2015 г. Круглов, а также мастер путей Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, замначальника дистанции капитального ремонта службы пути ГУП «Московский метрополитен» Алексей Трофимов были признаны виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 263 УК РФ – «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации метрополитена, повлекшее смерть двух и более лиц». Согласно решению суда, Башкатов, Трофимов и Круглов приговорены к наказанию в 5,5 г. колонии, Гордов – к 6 годам заключения. В 2016 г. президиум Мосгорсуда изменил место отбытия наказания для осужденных и отправил их в колонию-поселение. Кроме того, суд отменил часть приговора о взыскании гражданских исков с фигурантов.