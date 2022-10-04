Суд вынес приговор по делу о гибели 24 человек при сходе вагонов метро в Москве

В ноябре 2015 г. Круглов, а также мастер путей Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, замначальника дистанции капитального ремонта службы пути ГУП «Московский метрополитен» Алексей Трофимов были признаны виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 263 УК РФ – «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации метрополитена, повлекшее смерть двух и более лиц». Согласно решению суда, Башкатов, Трофимов и Круглов приговорены к наказанию в 5,5 г. колонии, Гордов – к 6 годам заключения. В 2016 г. президиум Мосгорсуда изменил место отбытия наказания для осужденных и отправил их в колонию-поселение. Кроме того, суд отменил часть приговора о взыскании гражданских исков с фигурантов.