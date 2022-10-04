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Глава Нацбанка Украины Шевченко подал в отставку

Ведомости

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко сообщил об уходе в отставку по состоянию здоровья.

«Друзья, в силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу в дальнейшем игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность председателя Национального банка Украины», – написал он на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). 

Шевченко добавил, что удовлетворен своей работой и работой своей команды. По его собственной оценке, НБУ после начала российской спецоперации удалось обеспечить бесперебойную работу финансовой системы, остановить отток капитала из страны, не допустить паники на валютном рынке, а также удержать инфляцию «на адекватном уровне».

Отдельно Шевченко отметил роль НБУ в привлечении международной помощи Украине и введении санкций против экономики России.

Шевченко возглавил НБУ в июле 2020 г., до этого работал в Укргазбанке, в 2006-2009 гг. возглавлял Государственное ипотечное учреждение, а также был советником премьер-министра Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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