Глава Нацбанка Украины Шевченко подал в отставку

«Друзья, в силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу в дальнейшем игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность председателя Национального банка Украины», – написал он на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).