Глава Нацбанка Украины Шевченко подал в отставку
Председатель Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко сообщил об уходе в отставку по состоянию здоровья.
«Друзья, в силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу в дальнейшем игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность председателя Национального банка Украины», – написал он на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).
Шевченко добавил, что удовлетворен своей работой и работой своей команды. По его собственной оценке, НБУ после начала российской спецоперации удалось обеспечить бесперебойную работу финансовой системы, остановить отток капитала из страны, не допустить паники на валютном рынке, а также удержать инфляцию «на адекватном уровне».
Отдельно Шевченко отметил роль НБУ в привлечении международной помощи Украине и введении санкций против экономики России.
Шевченко возглавил НБУ в июле 2020 г., до этого работал в Укргазбанке, в 2006-2009 гг. возглавлял Государственное ипотечное учреждение, а также был советником премьер-министра Украины.
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