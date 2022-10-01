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Экономика

Нацбанк Украины запросит у МВФ экстренную помощь в размере $1,3 млрд

Ведомости

Нацбанк Украины (НБУ) намерен обратиться в Международный валютный фонд (МВФ) за дополнительной экстренной помощью в сумме около $1,3 млрд, сообщила пресс-служба банка в Telegram.

«30 сентября 2022 года совет исполнительных директоров МВФ утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования, что позволит Украине обратиться за новым траншем в рамках инструмента Rapid Financing Instrument (RFI). По этой программе Украина запросит у МВФ около $1,3 млрд экстренного финансирования», — говорится в сообщении регулятора.

В пресс-службе отметили, что инструмент «антишокового продовольственного окна» предполагает предоставление антикризисной помощи странам с дефицитом платежного баланса.

Глава НБУ Кирилл Шевченко уточнил, что эти средства «могут поступить уже в октябре» в случае одобрения запроса советом исполнительных директоров МВФ.

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В середине сентября Еврокомиссия одобрила выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи ЕС объемом 600 млн евро. ЕС уже предоставила Украине 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи в декабре прошлого года. Общая сумма поддержки по программе составляет 1,2 млрд евро.

В июле прошлого года Международный валютный фонд (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины. Сообщалось, что на восстановление платежного баланса и возобновление экономических реформ ей предоставят $5 млрд сроком на 18 месяцев. МВФ отмечал, что оценивает опыт Украины в стабилизации экономики в последние пять лет как «сильный», но последствия пандемии коронавируса создали «большие потребности в платежном балансе и финансировании».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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