Нацбанк Украины запросит у МВФ экстренную помощь в размере $1,3 млрд
Нацбанк Украины (НБУ) намерен обратиться в Международный валютный фонд (МВФ) за дополнительной экстренной помощью в сумме около $1,3 млрд, сообщила пресс-служба банка в Telegram.
«30 сентября 2022 года совет исполнительных директоров МВФ утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования, что позволит Украине обратиться за новым траншем в рамках инструмента Rapid Financing Instrument (RFI). По этой программе Украина запросит у МВФ около $1,3 млрд экстренного финансирования», — говорится в сообщении регулятора.
В пресс-службе отметили, что инструмент «антишокового продовольственного окна» предполагает предоставление антикризисной помощи странам с дефицитом платежного баланса.
Глава НБУ Кирилл Шевченко уточнил, что эти средства «могут поступить уже в октябре» в случае одобрения запроса советом исполнительных директоров МВФ.
В середине сентября Еврокомиссия одобрила выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи ЕС объемом 600 млн евро. ЕС уже предоставила Украине 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи в декабре прошлого года. Общая сумма поддержки по программе составляет 1,2 млрд евро.
В июле прошлого года Международный валютный фонд (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины. Сообщалось, что на восстановление платежного баланса и возобновление экономических реформ ей предоставят $5 млрд сроком на 18 месяцев. МВФ отмечал, что оценивает опыт Украины в стабилизации экономики в последние пять лет как «сильный», но последствия пандемии коронавируса создали «большие потребности в платежном балансе и финансировании».