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Финансы

Нацбанк Украины повысил учетную ставку с 10 до 25% годовых

Ведомости

Правление Национального банка Украины (НБУ) 2 июня приняло решение повысить учетную ставку на рекордные 15 п. п. с 10 до 25% годовых. Об этом говорится на сайте регулятора. Таким образом, Нацбанк отказался от принятого в начале военной операции решения зафиксировать ставку.

«Целью этого шага вместе с другими мерами является защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке и, в результате, усиление возможности Нацбанка обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы во время войны», — говорится в сообщении Нацбанка.

В апреле инфляция на Украине ускорилась до 16,4% в годовом выражении, в том числе базовая инфляция — до 13% год к году. Цены за прошедший месяц выросли на 3,1%. 

По оценке ведомства, незначительное повышение учетной ставки не имело бы значительного влияния на финансово-экономическую систему страны. Это сформировало бы ожидание дальнейших повышений учетной ставки и, как следствие, выжидательную позицию вкладчиков и незначительный интерес к гривневым активам, говорится в сообщении. 

26 мая стало известно, что совет директоров Банка России на внеочередном заседании снизил ключевую ставку на 3 п. п. до 11%. Такое решение регулятор принял на фоне инфляции, которая снижается быстрее прогноза ЦБ: годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, но, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%. Ожидания ЦБ по инфляции на 2023 г. в 5-7% и на 2024 г. в 4% остаются прежними.

На следующем заседании 10 июня ЦБ может снизить ставку еще на 0,5-1 п. п., так как уровень реальной ставки (-0,5% по инфляционным ожиданиям) все еще выше исторических средних уровней, когда необходимость поддержки экономики была ниже, писал директор по инвестициям «Локо инвеста» Дмитрий Полевой в своем обзоре. Однако, по его словам, все будет зависеть от динамики цен, курса рубля и инфляционных ожиданий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных