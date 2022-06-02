Нацбанк Украины повысил учетную ставку с 10 до 25% годовых

На следующем заседании 10 июня ЦБ может снизить ставку еще на 0,5-1 п. п., так как уровень реальной ставки (-0,5% по инфляционным ожиданиям) все еще выше исторических средних уровней, когда необходимость поддержки экономики была ниже, писал директор по инвестициям «Локо инвеста» Дмитрий Полевой в своем обзоре. Однако, по его словам, все будет зависеть от динамики цен, курса рубля и инфляционных ожиданий.