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В школах Подмосковья начнут преподавать карьерную грамотность

Ведомости

В школах Московской области восьмиклассникам начнут преподавать карьерную грамотность, об этом сообщили в пресс-службе российского разработчика IT-решений в области профориентации «Профилум». Методика преподавания была разработана по инициативе Министерства образования Московской области в рамках запущенного в 2019 г. проекта «Карта талантов Подмосковья».

«8-й класс — время, когда школьнику предстоит определить свой карьерный вектор развития. Школа может оказать содействие, но для учителя это трудоемкая задача, ведь нужно не только проанализировать каждого ученика, но и понимать рынок труда и его запросы. Разработанная методика позволяет собирать и сопоставлять большое количество данных, освобождая учителя от рутинной работы, и в итоге получить оптимальные варианты и сценарии развития ребенка», — сообщил министр образования Московской области Илья Бронштейн.

В рамках дисциплины школьники проанализируют рынок труда и возможные сценарии развития карьеры, изучат 28 отраслей и более 400 профессий. В основном занятия будут проходить при использовании платформы «Профилум», на которой ученик пройдет профориентационный тест и получит персональную образовательную траекторию. Результаты тестов и аналитика будет доступна учителю в личном кабинете, так что он будет видеть рекомендации по профориентации на основе карьерных ожиданий подростков.

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Уточняется, что программа обучения будет запущена в 20 флагманских школах Московской области и начнется 17 октября. Согласно учебному плану, всего предусмотрено 34 занятия, в рамках которых ученики будут работать в группах, заниматься разработкой собственных проектов и общаться с представителями профессии.

Ранее Минпросвещения разработало профориентационный минимум для российских школ — рекомендации, которые позволят определить, соответствует ли выбранная профессия индивидуальным особенностям ученика и кадровым запросам экономики. Московская область стала первым регионом, который инициировал запуск обучения карьерной грамотности в школах, сообщили в «Профилуме».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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