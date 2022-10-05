В школах Подмосковья начнут преподавать карьерную грамотность
В школах Московской области восьмиклассникам начнут преподавать карьерную грамотность, об этом сообщили в пресс-службе российского разработчика IT-решений в области профориентации «Профилум». Методика преподавания была разработана по инициативе Министерства образования Московской области в рамках запущенного в 2019 г. проекта «Карта талантов Подмосковья».
«8-й класс — время, когда школьнику предстоит определить свой карьерный вектор развития. Школа может оказать содействие, но для учителя это трудоемкая задача, ведь нужно не только проанализировать каждого ученика, но и понимать рынок труда и его запросы. Разработанная методика позволяет собирать и сопоставлять большое количество данных, освобождая учителя от рутинной работы, и в итоге получить оптимальные варианты и сценарии развития ребенка», — сообщил министр образования Московской области Илья Бронштейн.
В рамках дисциплины школьники проанализируют рынок труда и возможные сценарии развития карьеры, изучат 28 отраслей и более 400 профессий. В основном занятия будут проходить при использовании платформы «Профилум», на которой ученик пройдет профориентационный тест и получит персональную образовательную траекторию. Результаты тестов и аналитика будет доступна учителю в личном кабинете, так что он будет видеть рекомендации по профориентации на основе карьерных ожиданий подростков.
Уточняется, что программа обучения будет запущена в 20 флагманских школах Московской области и начнется 17 октября. Согласно учебному плану, всего предусмотрено 34 занятия, в рамках которых ученики будут работать в группах, заниматься разработкой собственных проектов и общаться с представителями профессии.
Ранее Минпросвещения разработало профориентационный минимум для российских школ — рекомендации, которые позволят определить, соответствует ли выбранная профессия индивидуальным особенностям ученика и кадровым запросам экономики. Московская область стала первым регионом, который инициировал запуск обучения карьерной грамотности в школах, сообщили в «Профилуме».
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