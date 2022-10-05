В школах Подмосковья начнут преподавать карьерную грамотность

«8-й класс — время, когда школьнику предстоит определить свой карьерный вектор развития. Школа может оказать содействие, но для учителя это трудоемкая задача, ведь нужно не только проанализировать каждого ученика, но и понимать рынок труда и его запросы. Разработанная методика позволяет собирать и сопоставлять большое количество данных, освобождая учителя от рутинной работы, и в итоге получить оптимальные варианты и сценарии развития ребенка», — сообщил министр образования Московской области Илья Бронштейн.