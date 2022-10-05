СМИ: ФСБ задержала замначальника полиции Красноярского края
ФСБ России задержала заместителя начальника полиции ГУ МВД по Красноярскому краю Михаила Привалихина. Его подозревают в должностном преступлении, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Информацию подтверждает собеседник «РИА Новости».
По данным источника «РИА Новости», Привалихин был задержан в 8 утра по местному времени. Он уточнил, что операцию по задержанию проводили сотрудники ФСБ из Москвы, к ней долгое время готовились. В спецслужбе информацию о задержании пока что не комментировали.
Собеседник ТАСС отметил, что в настоящее время замначальника региональной полиции находится на допросе. Он утверждает, что полицейского подозревают в получении взятки. Источник «Ленты.ру» добавляет, что речь идет о сумме 1,5 млн руб. По данным издания, сейчас в доме Привалихина идет обыск, его жену также увезли на допрос.
В июле в Красноярском крае также был задержан министр транспорта региона Константин Димитров в рамках расследования дела о мошенничестве со строительством метро в Красноярске. Делом занималась ФСБ РФ. Ранее по этому же делу задержали бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя.
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