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СМИ: ФСБ задержала замначальника полиции Красноярского края

Ведомости

ФСБ России задержала заместителя начальника полиции ГУ МВД по Красноярскому краю Михаила Привалихина. Его подозревают в должностном преступлении, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Информацию подтверждает собеседник «РИА Новости».

По данным источника «РИА Новости», Привалихин был задержан в 8 утра по местному времени. Он уточнил, что операцию по задержанию проводили сотрудники ФСБ из Москвы, к ней долгое время готовились. В спецслужбе информацию о задержании пока что не комментировали.

Собеседник ТАСС отметил, что в настоящее время замначальника региональной полиции находится на допросе. Он утверждает, что полицейского подозревают в получении взятки. Источник «Ленты.ру» добавляет, что речь идет о сумме 1,5 млн руб. По данным издания, сейчас в доме Привалихина идет обыск, его жену также увезли на допрос.

В июле в Красноярском крае также был задержан министр транспорта региона Константин Димитров в рамках расследования дела о мошенничестве со строительством метро в Красноярске. Делом занималась ФСБ РФ. Ранее по этому же делу задержали бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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