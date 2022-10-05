СМИ: ФСБ задержала замначальника полиции Красноярского края

По данным источника «РИА Новости», Привалихин был задержан в 8 утра по местному времени. Он уточнил, что операцию по задержанию проводили сотрудники ФСБ из Москвы, к ней долгое время готовились. В спецслужбе информацию о задержании пока что не комментировали.