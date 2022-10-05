КС России вышел из Всемирной конференции по конституционному правосудию
Конституционный суд России прекратил свое членство во Всемирной конференции по конституционному правосудию (ВККП), передает пресс-служба суда в Telegram-канале.
«Это решение принято в связи с тем, что площадка ВККП, вопреки принципам ее устава, используется для того, чтобы сделать КС РФ объектом политизированной антироссийской оценки сообществом конституционных судов и эквивалентных институтов и подвергнуть его санкции за правовые позиции, выраженные при осуществлении своих полномочий в соответствии с Конституцией РФ», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что аналогичные обстоятельства заставили КС по своей инициативе выйти из Конференции европейских конституционных судов (КЕКС).
В марте Конституционный суд объявил о выходе из КЕКС, в которой состоял с 1996 г. Это превентивное решение КС принял после того, как 4 марта получил письмо из КЕКС, в котором был поставлен вопрос о возможном прекращении или приостановке членства российского и белорусского конституционных судов в КЕКС.
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