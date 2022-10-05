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КС России вышел из Всемирной конференции по конституционному правосудию

Ведомости

Конституционный суд России прекратил свое членство во Всемирной конференции по конституционному правосудию (ВККП), передает пресс-служба суда в Telegram-канале.

«Это решение принято в связи с тем, что площадка ВККП, вопреки принципам ее устава, используется для того, чтобы сделать КС РФ объектом политизированной антироссийской оценки сообществом конституционных судов и эквивалентных институтов и подвергнуть его санкции за правовые позиции, выраженные при осуществлении своих полномочий в соответствии с Конституцией РФ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что аналогичные обстоятельства заставили КС по своей инициативе выйти из Конференции европейских конституционных судов (КЕКС).

В марте Конституционный суд объявил о выходе из КЕКС, в которой состоял с 1996 г. Это превентивное решение КС принял после того, как 4 марта получил письмо из КЕКС, в котором был поставлен вопрос о возможном прекращении или приостановке членства российского и белорусского конституционных судов в КЕКС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных