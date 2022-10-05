КС России вышел из Всемирной конференции по конституционному правосудию

В марте Конституционный суд объявил о выходе из КЕКС, в которой состоял с 1996 г. Это превентивное решение КС принял после того, как 4 марта получил письмо из КЕКС, в котором был поставлен вопрос о возможном прекращении или приостановке членства российского и белорусского конституционных судов в КЕКС.