Конституционный суд покинул одно из объединений европейских судов

Конституционный суд покинул одно из объединений европейских судовЭксперты называют это имиджевой историей, не имеющей практического значения
Конституционный суд (КС) России 9 марта объявил о выходе из Конференции европейских конституционных судов (КЕКС), в которой состоял с 1996 г. Это превентивное решение КС принял после того, как 4 марта получил письмо из КЕКС, в котором был поставлен вопрос о возможном прекращении или приостановке членства российского и белорусского конституционных судов в КЕКС.
«Эффективного лояльного сотрудничества» между КЕКС и КС «больше ожидать нельзя» из-за двух факторов, было указано в письме КЕКС. В частности, из-за признания соответствующим Основному закону договора 2014 г. о присоединении к России Крыма, а также из-за того, что КС не выразил «явного неодобрения» в связи с действиями России по отношению к Украине в 2022 г.
КС после получения письма не стал дожидаться приостановки или прекращения полномочий и покинул КЕКС самостоятельно, поскольку она «оказалась не в состоянии дистанцироваться от участия в решении политических вопросов». Об этом говорится в заявлении КС.
«КЕКС посчитала возможным явно и открыто, в совершенно неприемлемой для судов форме, присоединиться к односторонней и предвзятой позиции, занимаемой правительствами соответствующих стран в отношении последних событий на Украине», – заявили в КС. Там отметили, что КС не вправе выступать по собственной инициативе с какими-либо официальными решениями и сентенциями о правомерности или неправомерности актов и действий других государственных органов и «делать политические заявления».
КЕКС была учреждена в 1972 г., в нее входит 40 конституционных судов. Среди целей существования КЕКС – «укрепление независимости конституционных судов как важного элемента гарантии и осуществления демократии». Согласно ст. 7 устава КЕКС, статус ее члена может быть прекращен или приостановлен при неисполнении финансовых обязательств или «по иным серьезным основаниям, не позволяющим более осуществлять лояльное и эффективное сотрудничество».
Юрист Иван Брикульский отмечает, что формулировка устава КЕКС нечеткая. Ранее конференция ничего не говорила о решениях КС России в отношении Крыма, сказал он. То есть возникает вопрос, не подрывает ли авторитет конференции то, что КС может быть исключен из КЕКС за одно из своих старых решений, отметил юрист, при том что у организации есть представления о конституционных реалиях.
Судья КС России в отставке Тамара Морщакова вспоминает, что в 1996 г., когда КС был принят в КЕКС, это оценивалось как значительное достижение: «Возможность вхождения КС в европейскую организацию конституционных судов обосновывалась отношением России к исполнению своих обязательств, взятых ею при вступлении в Совет Европы [в феврале 1996 г.]».
Выход из конференции сейчас опрошенные «Ведомостями» юристы считают скорее имиджевой потерей. «Эта организация не является каким-то значимым органом, ее решения не обязательны для исполнения другими конституционными судами и носят скорее научный и морально-нравоучительный характер», – объясняет Брикульский.