Конституционный суд покинул одно из объединений европейских судов

Юрист Иван Брикульский отмечает, что формулировка устава КЕКС нечеткая. Ранее конференция ничего не говорила о решениях КС России в отношении Крыма, сказал он. То есть возникает вопрос, не подрывает ли авторитет конференции то, что КС может быть исключен из КЕКС за одно из своих старых решений, отметил юрист, при том что у организации есть представления о конституционных реалиях.