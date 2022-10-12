Губернатор Рязанской области опроверг слухи о второй волне мобилизации
Речи о запуске второй волны мобилизации в Рязанской области не идет, заявил губернатор региона Павел Малков в ходе пресс-конференции.
«У нас никакой речи про вторую волну мобилизации не идет, есть определенные задачи, которые мы сейчас исполняем. Нет задачи призвать всех единовременно, в один день», — сказал глава региона (цитата по ТАСС).
По его словам, для каждого региона количество подлежащих мобилизации определено отдельно и дополнительные вводные по военно-учетным специальностям Рязанской области не поступали.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сегодня опроверг информацию о новой волне мобилизации. Задавая Пескову вопрос, журналисты упомянули высказывания ряда губернаторов о новых мобилизационных заданиях. У представителя Кремля поинтересовались, можно ли говорить о новой волне мобилизации в стране, на что он ответил отрицательно.
Комиссар Ростовской области Игорь Егоров также опроверг информацию о второй волне мобилизации в регионе. Он подчеркнул, что волн мобилизации не существует.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. В Минобороны РФ пояснили, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 4 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о прибытии в войска более 200 000 мобилизованных.
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