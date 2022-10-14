Росавиация продлила режим ограничения полетов на юге России до 22 октября
Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центральной части России до 22 октября, говорится в сообщении ведомства. Полеты ограничены в аэропорты Ростова-на-Дону, Анапы, Геленджика, Краснодара, Элисты, Симферополя, Брянска, Белгорода, Воронежа, Курска и Липецка.
В сообщении ведомства российским авиакомпаниям рекомендовано использовать альтернативные маршруты.
26 сентября Росавиация продлила режим ограничения полетов до 4 октября. Ограничения были введены 24 февраля, когда было объявлено о начале специальной военной операции России на Украине. С тех пор ограничения неоднократно продлевались.
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