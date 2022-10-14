Движение грузового транспорта по Крымскому мосту могут открыть 15 октября

Также на форуме Хуснуллин рассказал, что основные работы по восстановлению моста будут проведены до конца года, пишет ТАСС. Сейчас на мосту работают 250 человек, в течение двух недель их число будет увеличено до 500, и 20 единиц техники. «Найдены технологии, как существующие разрушенные опоры моста сейчас снять, асфальт разрезать, демонтировать. <...> Уже первые опоры нового моста изготовлены на заводах и уже едут на Крымский мост. Мы считаем, что до конца года основные работы по Крымскому мосту закончат», – сказал вице-премьер.