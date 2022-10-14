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Общество

Движение грузового транспорта по Крымскому мосту могут открыть 15 октября

Ведомости

Движение грузовиков по Крымскому мосту может быть разрешено уже к вечеру 15 октября, заявил в кулуарах форума «Дорога 2022» в Казани вице-премьер России Марат Хуснуллин. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Завтра мы к вечеру ожидаем усиления существующих опор, то есть работы уже будут завершены, и мы, скорее всего, начнем пропускать грузовики. Это такая очередная веха в нашей работе», – сказал он.

Также на форуме Хуснуллин рассказал, что основные работы по восстановлению моста будут проведены до конца года, пишет ТАСС. Сейчас на мосту работают 250 человек, в течение двух недель их число будет увеличено до 500, и 20 единиц техники. «Найдены технологии, как существующие разрушенные опоры моста сейчас снять, асфальт разрезать, демонтировать. <...> Уже первые опоры нового моста изготовлены на заводах и уже едут на Крымский мост. Мы считаем, что до конца года основные работы по Крымскому мосту закончат», – сказал вице-премьер.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, в результате которого обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь топливных цистерн грузового поезда. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о терроризме. 10 октября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что работы по восстановлению моста могут завершить в течение месяца-полутора.

Президент России Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. Кроме того, 9 октября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин озвучил предполагаемый маршрут грузовика. По его словам, фура двигалась через Болгарию, Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодарский край. Позже власти Болгарии и Грузии заявили, что взорванный на Крымском мосту грузовик никогда не был на территории стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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