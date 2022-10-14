Умер сыгравший Хагрида в «Гарри Поттере» Робби Колтрейн
Шотландский Актер Робби Колтрейн, сыгравший роль Рубеуса Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере, умер на 73-м году, передает агентство Bloomberg.
Его агент Белинда Райт сообщила, что Колтрейн скончался в пятницу, и поблагодарила медицинский персонал королевской больницы Форт-Вэлли в Ларберте в Шотландии за «заботу и дипломатию».
«Вероятно, его лучше всего запомнят на десятилетия вперед как Хагрида в фильмах о Гарри Поттере. Роль, которая приносила радость как детям, так и взрослым по всему миру, вызывая поток писем фанатов каждую неделю на протяжении более 20 лет», — отметила Райт.
Колтрейн родился в 1950 г., его настоящее имя — Энтони Роберт Макмиллан. Свой псевдоним он взял в честь джазового саксофониста Джона Колтрейна. Помимо серии фильмов о Гарри Поттере он также снимался в таких фильмах, как «Флэш Гордон» (1980), «Прямой репортаж о смерти» (1980), «Генри V» (1989) «Монашки в бегах» (1990), «Папа должен похудеть» (1991).
В 2002 г. он стал лауреатом премии BAFTA как лучший актер второго плана за роль лесничего Рубеуса Хагрида.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса