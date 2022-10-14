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Умер сыгравший Хагрида в «Гарри Поттере» Робби Колтрейн

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Шотландский Актер Робби Колтрейн, сыгравший роль Рубеуса Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере, умер на 73-м году, передает агентство Bloomberg.

Его агент Белинда Райт сообщила, что Колтрейн скончался в пятницу, и поблагодарила медицинский персонал королевской больницы Форт-Вэлли в Ларберте в Шотландии за «заботу и дипломатию».

«Вероятно, его лучше всего запомнят на десятилетия вперед как Хагрида в фильмах о Гарри Поттере. Роль, которая приносила радость как детям, так и взрослым по всему миру, вызывая поток писем фанатов каждую неделю на протяжении более 20 лет», — отметила Райт.

Колтрейн родился в 1950 г., его настоящее имя — Энтони Роберт Макмиллан. Свой псевдоним он взял в честь джазового саксофониста Джона Колтрейна. Помимо серии фильмов о Гарри Поттере он также снимался в таких фильмах, как  «Флэш Гордон» (1980), «Прямой репортаж о смерти» (1980), «Генри V» (1989) «Монашки в бегах» (1990), «Папа должен похудеть» (1991).

В 2002 г. он стал лауреатом премии BAFTA как лучший актер второго плана за роль лесничего Рубеуса Хагрида.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных