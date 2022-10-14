Умер сыгравший Хагрида в «Гарри Поттере» Робби Колтрейн

«Вероятно, его лучше всего запомнят на десятилетия вперед как Хагрида в фильмах о Гарри Поттере. Роль, которая приносила радость как детям, так и взрослым по всему миру, вызывая поток писем фанатов каждую неделю на протяжении более 20 лет», — отметила Райт.